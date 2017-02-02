Депутаты Госдумы пригласили свердловских бизнесменов к работе в федеральном парламенте

Встреча президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и депутатов Госдумы. Фото: Андрей Альшевских / livejournal.com

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

Бизнес-сообщество Свердловской области обратилось к депутатам Госдумы РФ с просьбой помочь им в лоббировании ряда вопросов, которые нуждаются в законодательной поддержке. Свои законодательные инициативы предприниматели озвучили в минувшую среду, 1 февраля, во время первой встречи президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и народных избранников.

Обсуждение предложений бизнесменов прошло на площадке СОСПП. Пообщаться с депутатами Госдумы пришли представители разных сфер предпринимательского сообщества: от девелоперов до оборонщиков.

Стороны обменялись идеями по продвижению экономических интересов региона на федеральном уровне и сформировали ряд поправок в налоговый, земельный, трудовой и градостроительный кодексы РФ, а также в федеральные законы о контрактной системе в сфере закупок.

Для иллюстрации генеральный директор ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Анатолий Сухов выступил с предложениями по финансовой поддержке лазерных разработок, а также организации в Свердловской области глубокой переработки титана. Последнее предложение поддержал и управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, указав на то, что «в новых домах устанавливаются теплообменники с титановыми пластинами иностранного производства», в то время как в регионе расположен крупнейший производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма», которая не производит подобную продукцию.

Исполнительный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» Георгий Гемеджиев предложил увеличить период налоговых каникул с трёх до семи лет для особых экономических зон (ОЭЗ), а также упростить механизм их создания.

Крайне важной для региональной экономики участники встречи сочли проблему, озвученную советником генерального директора АО «НПО автоматики» Леонидом Шалимовым. Речь шла о сложностях оборонных предприятий осуществить конверсию производства, то есть перепрофилироваться с выпуска военной продукции на гражданскую. Для помощи оборонщикам, убеждён Леонид Шалимов, целесообразно изменить ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для упрощения участия в конкурсных процедурах и повышения их конкурентоспособности и учесть в потенциальном «Законе о конверсии» время, необходимое на переориентацию предприятий ОПК.

Присутствующий на встрече заместитель председателя регионального Заксобрания Виктор Якимов отметил, что местные депутаты готовы подключиться к разработке законопроектов и передать их в Госдуму.

В конце мероприятия депутат Андрей Альшевских предложил включить региональных предпринимателей в составы экспертных советов думских комитетов по профилю их деятельности.

— Надеюсь, что сегодняшнее организационное заседание поможет нам от слов перейти к делу и сформировать конкретные предложения. Я предоставлю СОСПП информацию, какие созданы экспертные советы, союз рассмотрит и примет решение, кого из представителей уральской промышленности в них включить, — пояснил парламентарий.

По словам федеральных депутатов, сегодняшняя тенденция в Госдуме РФ подталкивает пропускать все законопроекты через такие советы. Если этого не сделать, констатируют парламентарии, законопроект имеет все шансы провалиться, даже если он и был хорошо проработан и потенциально востребован для бизнеса. Одобрение же экспертным советом проекта законодательной инициативы доводит шанс её принятия, убеждён Альшевских, до ста процентов.