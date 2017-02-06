10 решений Трампа, которые обсуждает весь мир

«Американская мечта возвращается. Мы собираемся создать условия для малого бизнеса, каких у нас не было многие, многие десятилетия!», - подписал это фото в твиттере Дональд Трамп

Со дня инаугурации Дональда Трампа не прошло и 20 дней, а его резонансные заявления и первые указы обсуждают во всём мире, в том числе и в Свердловской области. «ОГ» собрала воедино все самые резонансные решения 45 президента США, который пока не отказался ни от одного пункта своей политической программы.