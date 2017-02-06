Областная газета
Политика 6 февраля 2017, 13:56

10 решений Трампа, которые обсуждает весь мир

«Американская мечта возвращается. Мы собираемся создать условия для малого бизнеса, каких у нас не было многие, многие десятилетия!», - подписал это фото в твиттере Дональд Трамп

Со дня инаугурации Дональда Трампа не прошло и 20 дней, а его резонансные заявления и первые указы обсуждают во всём мире, в том числе и в Свердловской области. «ОГ» собрала воедино все самые резонансные решения 45 президента США, который пока не отказался ни от одного пункта своей политической программы.

  • Первым делом Трамп подписал указ о выходе страны из соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству (TTП).
  • Запустил процедуру по отмене программы обязательного медицинского страхования — Affordable Care Act, известной как Obamacare и введённой во время президентства Барака Обамы. Противники программы утверждают, что она вызвала общий рост расходов на здравоохранение и негативные изменения на страховом рынке.
  • Издал указ о сооружении на границе с Мексикой стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью.
  • На 120 дней приостановил въезд в страну всех беженцев, кроме сирийских, для которых границы США закрыли на неопределённый срок.
  • Запретил пускать в США граждан семи стран: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Даже с визами.
  • Сменил главу американской Службы таможенного и пограничного контроля и министра юстиции США.
  • Уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс после того, как она отказалась защищать его иммигрантский указ.
  • Возобновил строительство двух нефтепроводов, проекты которых были отложены по указанию Обамы в 2016 году. Против строительства были экологи, гражданские активисты и индейцы сиу.
  • Поручил за месяц разработать план уничтожения запрещённой в РФ террористической организации «ИГ».
  • Запретил своим чиновникам лоббизм в течение пяти лет после отставки.

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