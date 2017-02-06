Областная газета
Политика 6 февраля 2017, 19:24

Губернатор Прикамья ушёл в отставку

Виктор Басаргин был назначен губернатором Пермского края в 2012 году. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №22 от 07.02.2017 

В понедельник, 6 февраля, во время собственной пресс-конференции губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий, а также об отказе участвовать в сентябрьских выборах главы региона. Президент России Владимир Путин отставку принял.

Виктор Басаргин родом из Асбеста. В 90-х был председателем Фонда имущества Свердловской области. В нулевых работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. В 2012 году был назначен губернатором Пермского края. До переезда в Прикамье в течение трёх с половиной лет руководил Министерством регионального развития РФ.

Временно исполняющим обязанности главы региона Президент РФ предложил стать начальнику московского департамента экономической политики Максиму Решетникову. В ходе встречи с чиновником президент предложил ему «вернуться на малую родину».

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