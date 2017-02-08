Елена Артюх назвала главных врагов бизнеса

Ознакомиться с полной версией отчёта уполномоченной по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх можно на официальном сайте аппарата омбудсмена www.uzpp.midural.ru. Фото: Алексей Кунилов

37,2 процента предпринимателей Свердловской области настроены на развитие своего бизнеса, 53,3 процента планируют как минимум его сохранить, а 9,5 процента бизнесменов собираются свернуть своё дело. Такие данные, назвав их оптимистичными, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх озвучила в среду, 8 февраля, на заседании промышленного комитета свердловского Заксобрания.

После того как омбудсмен представила депутатам доклад о результатах своей деятельности в 2016 году, парламентарии поинтересовались у неё, кто на сегодняшний день главный враг свердловского предпринимательства?

По словам Елены Артюх, если в 2015 году наибольшее количество жалоб приходилось на налоговую сферу и земельные отношения, то в прошлом году бизнесмены чаще всего жаловались на проверки. Количество обращений по этому поводу выросло на 10 процентов по сравнению с 2015 годом. В качестве примера Артюх рассказала историю, как на одно нижнетагильское предприятие, которое, в частности, работает по гособоронзаказу (название не раскрыли), одновременно пришли семь контрольно-надзорных органов. В итоге работа на предприятии фактически остановилась на три месяца.

11,7 процента от общего числа жалоб, что в пять раз больше, чем в 2015 году, связаны с уголовным преследованием предпринимателей. 11,7 процента жалоб бизнесменов связаны с необоснованной кадастровой оценкой земель. Также с 4 процентов до 10 увеличилось количество обращений по вопросам госзакупок. 76,6 процента свердловских компаний вовсе предпочитают в них не участвовать.