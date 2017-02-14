Татьяна Мерзлякова: «Иждивенческие настроения необходимо изживать»

Татьяна Мерзлякова выступает перед ЗакСО. Фото: Алексей Кунилов.

Во вторник, 14 февраля, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила на первом заседании весенней сессии регионального Заксобрания с докладом о своей работе за 2016 год. В очередной раз критических замечаний к деятельности омбудсмена у народных избранников не нашлось, напротив, большинство парламентариев, прежде чем задать вопрос Татьяне Георгиевне, благодарили её за работу в той должности, которую она занимает с 2001 года.

Традиционно большую часть своего выступления Татьяна Мерзлякова отвечала на вопросы депутатов. В частности, парламентарии попросили омбудсмена прокомментировать недавно принятый Госдумой закон о частичной декриминализации побоев в отношении близких родственников.

— Вы знаете, я вообще рада, что мы уголовное законодательство гуманизируем — не только в этом вопросе. Я всегда говорила, что есть законы внутри себя — это моральность, нравственность, а мы всё пытаемся подстроить под законы. Россия была всегда сильна своими морально-нравственными ценностями. Неужели надо писать о том, что не нужно бить собственную жену или собственного ребёнка? Это понимание должно прививаться с рождения, — отметила Татьяна Мерзлякова.

Также она подчеркнула, что для её поколения главными моральными судьями были бабушки на скамейке.

— И я знала, что короткая юбка, например, выйдет мне боком. Поэтому я за то, чтобы мы больше думали о морально-нравственных оценках в личной сфере, — подчеркнула омбудсмен.

Депутаты не торопились отпускать Татьяну Мерзлякову и после доклада. Беседовали с ней весь отведённый им перерыв. Фото: Алексей Кунилов

В ходе ответов на вопросы Татьяна Мерзлякова подняла проблему записи будущих первоклассников в школу. По мнению омбудсмена, жёсткая регламентация записи превращает праздничное событие в проблему и приводит к стрессам детей и взрослых.

— Первоочередное — это нехватка школ. В Кольцово, например, настроили новое жильё, и новосёлы сразу записали детей в первые классы. А куда оставшимся жителям посёлка возить детей? — обозначила одну из проблем Мерзлякова. — Ещё один сложный вопрос: во многих школах города больше половины учащихся — это дети мигрантов. В таких учреждениях порой требуется особенное руководство.

Доклад уполномоченной по правам человека также заслушал первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов (на фото справа). Фото: Алексей Кунилов

Также депутаты интересовались судьбой малочисленных народов севера области. Например, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков напомнил, что некоторые народности имеют право на получение региональных и федеральных льгот, однако из паспортов в своё время исключили графу «Национальность», что сильно осложнило представителям народностей получение льгот.

Татьяна Мерзлякова объяснила, что к концу марта в регионе будет подготовлен реестр малочисленных народов, куда будут занесены все их свердловские представители.

Ещё одной непростой темой омбудсмен назвала постинтернатное сопровождение сирот. Речь о том, что государство взяло на себя решение жилищного вопроса таких детей, однако не все они оценивают свою квартиру как стартовый капитал: не берегут жильё, не платят за коммунальные услуги. По словам Татьяны Мерзляковой, на контроле у которой сегодня 92 сироты, иждивенческие настроения необходимо изживать.