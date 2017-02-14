Губернатор Рязанской области ушёл в отставку

Опубликовано в №28 от 15.02.2017

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв объявил о досрочном сложении полномочий. Глава государства отставку принял и в этот же день врио главы Рязанской области назначил депутата Госдумы РФ Николая Любимова.

— В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок. В течение этих лет в Рязанской области произошли серьёзные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные, — заявил вчера во время пресс-конференции Олег Ковалёв.

Рязанской областью он руководил с 2008 года. Тогда полномочиями он был наделён по представлению президента. В 2012 году Олег Ковалёв принял участие в выборах и победил в первом туре. Врио главы Рязанской области единоросс Николай Любимов депутатом Госдумы РФ впервые избрался в сентябре прошлого года. В федеральном парламенте входил в комитет по бюджету и налогам.