РЖД забирает из областного бюджета 1,8 млрд рублей

Глава бюджетного комитета Владимир Терешков (справа) признался, что федеральный закон вызвал у него некоторое удивление. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты регионального Заксобрания одобрили поправки к региональному закону «Об установлении налога на имущество организаций». Предложенные поправки существенно снизят налог на железнодорожные пути ОАО «РЖД», расположенные на территории региона.

Предложение вызвало возмущение у многих депутатов. Однако, по словам председателя комитета Заксобрания по бюджету Владимира Терешкова, не принимать поправки нельзя, так как они приняты на федеральном уровне.

— К моему великому сожалению, в конце прошлого года Федерация внесла определённые послабления железной дороге. Мы планировали в областном законе о бюджете на 2017 год ставку для железной дороги в размере 1,6, федеральный закон установил на этот год 1,0. Это чуть больше 400 млн рублей выпадающих доходов. А за весь льготный период (до 2020 года), предполагаем, выпадет 1,8 млрд рублей. Пояснений никаких федеральным правительством не дано, — сообщил он.

Владимир Терешков признался, что федеральный закон вызвал у него некоторое удивление. «Я как экономист могу только предполагать — значит, какая-то доля в больших инвестиционных проектах должна лечь на территории субъектов. Может, в выпуске больших локомотивов или других проектах», — предположил он.

Выпадающие доходы, отметил Терешков, придётся скорректировать при правке областного бюджета.