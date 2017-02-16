Холманских не пойдёт в губернаторы

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Фото: uralfo.gov.ru

В четверг, 16 февраля, в Екатеринбурге прошла ежегодная пресс-конференция полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

По словам Игоря Холманских, УрФО начинает выходить из экономического кризиса. Яркое тому подтверждение, считает полпред, — рост промпроизводства в среднем на 1,6 процента, в то время как среднероссийский показатель ниже 1,1 процента. Неплохо себя чувствует чёрная металлургия, есть положительные сдвиги в сельском хозяйстве, отрасль справляется с программой импортозамещения. Вместе с тем, говорит Холманских, сохраняются и негативные тенденции, главная из них — снижение доходов населения, соответственно, снизился товарооборот. Такая тенденция одинакова для всех субъектов УрФО. Кроме того, в пяти из шести субъектов снизилась реальная зарплата, рост замечен только в ЯНАО.

В связи с приближающимися выборами губернатора Свердловской области (состоятся 10 сентября) журналисты поинтересовались у полпреда, рассматривает ли он вероятность принять в них участие?

— С 18 мая 2012 года я по поручению главы государства работаю его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Других поручений не имею. Исполняю то, что надлежит исполнить, — ответил Холманских.