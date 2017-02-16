Мэрам пригрозили увольнением за срыв программы переселения

Евгений Писцов привлекает в муниципалитет финансы всеми возможными способами (на фото слева — заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко). Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Программа капремонта многоквартирных домов

С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.

Опубликовано в №30 от 17.02.2017

Более 6 тысяч свердловчан, чьи дома были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2012 года, должны заехать в новые квартиры к 1 сентября. Такое поручение региональному минстрою и главам муниципалитетов в четверг 16 февраля на заседании правительства дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что расселение будет идти в оптимальном режиме, только если мэр участвует в выборе подрядчиков, контролирует ход строительных работ и взаимодействует с жителями. Поэтому при срыве сроков «вопрос будет решаться вплоть до удаления главы в отставку».

Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья были сорваны в Берёзовском, Первоуральском, Шалинском, Камышловском, Ивдельском ГО, в Таборинском МР, Верхней Туре и Ирбите. Как пояснил вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт, основная причина допущенных срывов — финансовая несостоятельность и слабая техническая оснащённость подрядчиков, которые выиграли конкурс.

— Завершить строительство нового жилья и ввести его в эксплуатацию планируется в марте-августе этого года. Со следующей недели мы начинаем объезд муниципалитетов, которые находятся в зоне риска, — подчеркнул Сергей Швиндт.

Глава Берёзовского Евгений Писцов пояснил, что контракт с недобросовестным подрядчиком администрация в одностороннем порядке расторгла осенью 2016 года, однако проблему удалось решить оперативно:

— За оставшиеся два-три месяца мы должны были расселить третью очередь — 17 многоквартирных домов общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. В ноябре администрация объявила закупки на приобретение жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Уже 30 декабря администрация получила акты приёмки-передачи 79 квартир дома по адресу Новая, 20. Для покрытия кассового разрыва была направлена заявка на предоставление бюджетного кредита, которая была одобрена минфином области.

Всего на реализацию программы переселения в 2013–2017 годах выделено 8,7 миллиарда рублей — это субсидии Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также средства областного и муниципальных бюджетов. Всего с 2013 по 2016 год было расселено более 8,5 тысячи свердловчан.