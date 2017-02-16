Тревожные сигналы для уральских омбудсменов

Школьные конфликты - одна из важнейших проблем, по которой сейчас обращаются за помощью к детскому омбудсмену нашего региона. Фото: Алексей Кунилов

По просьбе «ОГ» Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх составили ТОП главных проблем, с которыми к ним обращались в прошлом году.

На что жалуются дети и родители?

1. Социальная помощь и поддержка. «Обращаются семьи с детьми, которым не хватает средств — обычно многодетные или неполные семьи — из числа тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Сами оказать материальную помощь мы не в силах, зато можем пояснить, где и каким образом можно её получить. Малоимущих направляем в управления по социальной политике — для них в Свердловской области есть много видов государственной поддержки».

2. Жилищные проблемы. «Пишут письма в случаях, когда семьи с детьми живут в ветхом, аварийном жилье или в стеснённых условиях. Мы связываемся с муниципалитетами, где эти семьи живут, и обращаем на них внимание администрации».

3. Социально опасное положение, в котором находится ребёнок. «Авторы сигналов — родственники и соседи несовершеннолетнего, который, по их мнению, находится дома в опасной ситуации. В последнее время всё чаще поступают подобные тревожные письма и от совершенно посторонних ребёнку людей. Причём если сигналы об опасности, поступившие от соседей и родственников, часто не подтверждаются, то обращения от посторонних людей соответствуют истине. Мы проверяем информацию, и иногда приходится забирать детей из семьи, чтобы спасти их жизнь и здоровье».

4. Медицинская помощь. «Впервые эта тема вышла в лидеры — в прошлом году сразу по двум опасным заболеваниям в регионе предпринимались специальные меры. Из-за пристального внимания медиков к заболеваемости туберкулёзом обследования проходили сразу несколько детских садов и школ. Похожая ситуация сложилась осенью 2016 года с распространением кори в Екатеринбурге: детсады и школы запретили посещать детям, которые не имели прививки от этой опасной инфекции. Родители жаловались на запреты, и приходилось им пояснять, что требования санитарных врачей ко всем детям одинаковы».

5. Выплата алиментов и школьные конфликты. «При невыплатах содержания на ребёнка родителями подключаем к решению вопроса ответственные органы. Число обращений из-за невыплат алиментов примерно одинаково из года в год. А вот писем по поводу конфликтов в образовательных организациях со временем становится больше. Во-первых, уважение к учителям в обществе пошатнулось. Во-вторых, в школы пришло новое поколение преподавателей, которые в педагогических вузах не изучали конфликтологию и не умеют грамотно выходить из трудных ситуаций».

Чем недоволен уральский бизнес?

1. Жалобы на проверки. «Эта проблема — лидер на протяжении всех лет, которые я работаю уполномоченным. Несмотря на объявленные законодателем «проверочные каникулы» (мораторий на плановые проверки малого предпринимательства на 3 года), фактическая проверочная нагрузка на бизнес не уменьшилась из-за увеличения внеплановых проверок по целому ряду видов контроля. Это факт».

2. Жалобы на необоснованную, по мнению землепользователей, кадастровую оценку земельных участков. «С 1 января 2016 года была введена новая кадастровая оценка земельных участков, по этому направлению выросло число жалоб. Мы изучили проблему вместе с МУГИСО и пришли к выводу, что в ходе массовой кадастровой оценки были допущены ошибки со стороны оценщиков. Ключевое, к чему мы пришли: ошибки нужно исправить силами тех же самых оценщиков, а не направлением предпринимателей на альтернативную оценку и в суд. И в течение 2016 года все обращения, которые поступали к нам, переадресовывали в МУГИСО и держали на контроле».

3. Просрочка оплаты муниципальных контрактов в части госзакупок. «С одной стороны, малый и средний бизнес получил господдержку в виде квотирования обязательного участия в закупках и воспользовался этим, но, с другой стороны, выполнив контракт, сталкивается с задержкой оплаты со стороны заказчика. Особое беспокойство вызывают факты неисполнения судебных решений».

4. Трудности при оформлении прав на земельные участки сельхозназначения. «Эти земли не могут быть вовлечены в оборот, а это также означает, что и муниципальный бюджет недополучает деньги от возможной аренды этих участков».

5. Нестационарные торговые объекты. «По итогам 2016 года в Свердловской области было примерно 6 700 таких объектов. То есть это значительная часть предпринимателей, которые сталкиваются с правовой неопределённостью, а значит, и нестабильностью в своей деятельности. Здесь есть целый ряд есть причин, в том числе и недостаточность федерального законодательного регулирования».