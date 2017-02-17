Областная газета
Политика 17 февраля 2017, 19:26

Главы территорий надавили на газ

Глава Артей Алексей Константинов (слева) рассказал губернатору о проекте реконструкции тепловых сетей котельной №9. Проектно-сметная документация готова, осталось решить вопрос с финансированием. Фото: midural.ru

  • Опубликовано в №31 от 18.02.2017 

16 февраля губернатор Евгений Куйвашев провёл традиционную встречу с главами четырёх городских округов. Все поручения, которые дал им губернатор, касались развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

  • Глава региона поддержал строительство водоотводного сооружения и реконструкцию напорного коллектора в микрорайоне ПМК-17 рабочего посёлка Арти.

По словам главы Артинского городского округа Алексея Константинова, привести в порядок коллектор стоит около 20 миллионов рублей, из которых половина уже запланирована в местном бюджете. На возведение водоотвода требуется пять миллионов рублей.

  • Продолжается газификация Каменского городского округа.

— У нас газификация шла все последние годы, но пока, к сожалению, не ко всем 65 населённым пунктам подведены газопроводы. Тем не менее губернатор поддержал планы строительства газопровода в селе Маминское, где планируется газифицировать 170 домов, — рассказал «ОГ» глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. — Протяжённость газопровода составит 10 километров. Проектно-сметная документация на объект уже готова, объём средств составит 28 миллионов рублей. Есть шанс успеть завершить работы до конца года.

Карпинск, басссейн

В Карпинском городском округе также рассчитывают провести капремонт и модернизацию бассейна, который закрывают на ремонт каждое лето. Фото: "Вечерний Карпинск"

  • Также в планах на 2017 год — завершение газификации жилых домов в кварталах №61 и №62 городского округа Карпинск. Газ должны получить 285 человек, проживающих в 10 многоквартирных домах. На это потребуется порядка 10 миллионов рублей.

— У нас частный жилой сектор, для нас газификация — это приоритетное направление. Раньше город отапливался углём от нашего угольного карьера, но сегодня у нас этого топлива нет, надо переходить на альтернативное, — рассказал «ОГ» глава Карпинского городского округа Андрей Клопов.

По его словам, губернатор также поддержал проект строительства городского стадиона, стоимость которого 137 миллионов рублей. Областное финансирование проекта будет открыто с 2018 года, но работы начнутся уже в этом году, так как муниципалитету удалось привлечь средства с предприятий в рамках социально-экономического партнёрства.

  • Глава Асбестовского городского округа Андрей Холзаковзаручился поддержкой Евгения Куйвашева по капитальному ремонту проспекта Ленина.

— Сегодня есть проект ремонта улицы, стоимость работ составляет 117,5 миллиона рублей. Планируем капремонт не только дорожного полотна, но и тротуаров, и соответствующей инфраструктуры. Губернатор даст распоряжение о выделении средств на капремонт, который будет вестись в течение двух лет. Полагаю, что гарантии правительства и губернатора, а также наша работа позволят провести большую часть работ уже в этом году, — пояснил Андрей Холзаков.

В тему

В номере за 27 ноября 2015 года «ОГ» писала о проблеме села Рыбниковское в Каменском городском округе, где 145 сельчан объединились в потребительский кооператив и заплатили за экспертизу проекта газификации. Однако реализовать задуманное вовремя не удалось, и с 2016 года у выданных техусловий истёк срок действия, а это значит, что для прокладки газопровода пришлось бы снова платить деньги за экспертизу. По словам Сергея Белоусова, в итоге было решено, что повторная экспертиза будет проведена за счёт бюджета. Сейчас заявка на газификацию села Рыбниковское рассматривается региональными министерствами ЖКХ и АПК.

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