Главы территорий надавили на газ

Глава Артей Алексей Константинов (слева) рассказал губернатору о проекте реконструкции тепловых сетей котельной №9. Проектно-сметная документация готова, осталось решить вопрос с финансированием. Фото: midural.ru

Опубликовано в №31 от 18.02.2017

16 февраля губернатор Евгений Куйвашев провёл традиционную встречу с главами четырёх городских округов. Все поручения, которые дал им губернатор, касались развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

Глава региона поддержал строительство водоотводного сооружения и реконструкцию напорного коллектора в микрорайоне ПМК-17 рабочего посёлка Арти.

По словам главы Артинского городского округа Алексея Константинова, привести в порядок коллектор стоит около 20 миллионов рублей, из которых половина уже запланирована в местном бюджете. На возведение водоотвода требуется пять миллионов рублей.

Продолжается газификация Каменского городского округа.

— У нас газификация шла все последние годы, но пока, к сожалению, не ко всем 65 населённым пунктам подведены газопроводы. Тем не менее губернатор поддержал планы строительства газопровода в селе Маминское, где планируется газифицировать 170 домов, — рассказал «ОГ» глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. — Протяжённость газопровода составит 10 километров. Проектно-сметная документация на объект уже готова, объём средств составит 28 миллионов рублей. Есть шанс успеть завершить работы до конца года.

В Карпинском городском округе также рассчитывают провести капремонт и модернизацию бассейна, который закрывают на ремонт каждое лето. Фото: "Вечерний Карпинск"

Также в планах на 2017 год — завершение газификации жилых домов в кварталах №61 и №62 городского округа Карпинск. Газ должны получить 285 человек, проживающих в 10 многоквартирных домах. На это потребуется порядка 10 миллионов рублей.

— У нас частный жилой сектор, для нас газификация — это приоритетное направление. Раньше город отапливался углём от нашего угольного карьера, но сегодня у нас этого топлива нет, надо переходить на альтернативное, — рассказал «ОГ» глава Карпинского городского округа Андрей Клопов.

По его словам, губернатор также поддержал проект строительства городского стадиона, стоимость которого 137 миллионов рублей. Областное финансирование проекта будет открыто с 2018 года, но работы начнутся уже в этом году, так как муниципалитету удалось привлечь средства с предприятий в рамках социально-экономического партнёрства.

Глава Асбестовского городского округа Андрей Холзаковзаручился поддержкой Евгения Куйвашева по капитальному ремонту проспекта Ленина.

— Сегодня есть проект ремонта улицы, стоимость работ составляет 117,5 миллиона рублей. Планируем капремонт не только дорожного полотна, но и тротуаров, и соответствующей инфраструктуры. Губернатор даст распоряжение о выделении средств на капремонт, который будет вестись в течение двух лет. Полагаю, что гарантии правительства и губернатора, а также наша работа позволят провести большую часть работ уже в этом году, — пояснил Андрей Холзаков.