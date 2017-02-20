Новая ветка обсуждений

По объёму перевезённых пассажиров уральская подземка занимает четвёртое место, уступая только Московскому, Санкт-Петербургскому и Новосибирскому метрополитенам. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

Специально для «ОГ» Сергей Бидонько, заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству, рассказал, как ускорить развитие метро в России.

Парадоксально, но факт: в российском законодательстве до сих пор нет закона о метро, хотя в стране на сегодняшний день действуют семь метрополитенов. Законопроект «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должен восполнить этот пробел.

В настоящий момент в Екатеринбурге действует всего одна ветка метро протяжённостью 13 километров. На ней расположено 9 станций. Правда, у Екатеринбургского метрополитена большие планы развития. В планах сформировать в центре города подобие треугольника из нескольких линий метро, увеличить их протяжённость до 40 км и построить 39 станций. Но пока средств хватает только на небольшие обновления и плановый ремонт подземки.

Напомним, что в советские годы метрополитен относился к сфере правового регулирования железнодорожного транспорта. После 90-х годов этот вид транспорта стал субъектовым. На сегодняшний день в регионах, где есть метрополитен, существуют только местные законодательные акты, а в некоторых их вовсе нет. Ещё недавно шли споры, есть ли особенности правового регулирования метрополитена, но, в конце концов, транспортники и законодатели при-шли к единому мнению, что этот вид транспорта имеет свои отличительные особенности, в том числе технологического и организационного характера. В итоге появился законопроект «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пока он не принят, механизм организации транспортного обслуживания населения метрополитеном осуществляется исходя из практики, сложившейся на местах. Это приводит к утрате единства регулирования, в том числе в вопросах технической эксплуатации, правил движения и так далее. Это также не обеспечивает в полной мере прав граждан при оказании услуг метрополитенами, создаёт проблемы при обеспечении прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой сфере.

В настоящее время в Екатеринбурге полномочия по государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта осуществляет Уральское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также администрация Екатеринбурга.

10 февраля 2017 года Государственная дума на вечернем пленарном заседании рассмотрела проект федерального закона № 17179–7 «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и одобрила его в первом чтении. При обсуждении документа депутаты задали вопрос официальному представителю правительства Российской Федерации статс-секретарю — заместителю министра транспорта Сергею Аристову, где брать деньги на строительство, на эксплуатацию, особенно на метро? Представитель правительства ответил, что все виды внеуличного транспорта, и метро в том числе, являются транспортом субъектовым, поэтому оно должно на нынешнем этапе развиваться за счёт средств субъектов Федерации.

Сегодня расходы по строительству и содержанию метро — зона ответственности региональных бюджетов, что ограничивает возможности развития метрополитенов. В начале 90-х центр обещал, что будет частично финансировать строительство метро в крупнейших мегаполисах. Но на деле этого не произошло. Поэтому строительство метрополитенов не только в Екатеринбурге, но в других регионах, не считая Москвы, повсеместно замерло. Конечно, закон, который одобрили депутаты Госдумы, вопрос финансирования строительства метро не решит, но в перспективе надо отказываться от практики разовых поддержек из федерального бюджета и искать возможности поэтапного софинансирования на паритетных началах.

Законопроект должен обеспечить эффективное регулирование деятельности метрополитенов путём чёткого разграничения полномочий между органами государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. И ещё один немаловажный момент: регулирование деятельности метрополитена будет стимулировать развитие сети внеуличного транспорта, в том числе и за счёт использования механизмов государственно-частного партнёрства. Сейчас мы готовим поправки, которые необходимо обсуждать при втором чтении документа, они бы позволили включить в законопроект инвестиционную составляющую и максимально эффективно реализовывать положения закона на местах.