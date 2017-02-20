Областная газета
Политика 20 февраля 2017, 19:46

Мэром Нижней Туры может стать Алексей Коробейников

  • Опубликовано в №32 от 21.02.2017

В последний этап конкурса на должность главы Нижнетуринского городского округа вышли четыре кандидата — это действующий председатель думы Сергей Мерзляков, тёзка и однофамилец депутата Заксобрания и первый заместитель главы администрации Нижней Туры Алексей Коробейников, представитель «Газпрома» Кирилл Бобов и житель округа, работающий за его пределами, Алексей Стасёнок.

— Изначально на пост главы претендовали семь кандидатов, но трое до последнего тура не дошли. Решение о том, кто станет главой, примут депутаты думы на заседании, которое состоится 15 марта. Кандидатов депутатам представит председатель конкурсной комиссии Евгений Преин. У каждого будет около 10 минут на то, чтобы представить свою программу, — рассказали «Областной газете» в аппарате думы муниципалитета.

Кстати, оказалось что среди заместителей глав администрации муниципалитетов фамилия Коробейников распространена. Ещё один замглавы, Дмитрий Коробейников, работает в администрации Полевского городского округа.

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