«Недостатков в организации службы становится всё меньше»

Штаб Центрального военного округа, самого крупного из стратегических объединений Вооружённых сил России, находится в Екатеринбурге. Поэтому именно здесь работает и Общественный совет при органах управления ЦВО, возглавляемый генерал-лейтенантом в отставке Николаем Тимофеевым. В преддверии Дня защитника Отечества Николай Петрович рассказал «Областной газете» о работе этой общественной структуры.

— Николай Петрович, давно ли вы возглавляете Общественный совет, и кто ещё в него входит?

— Общественный совет при органах управления Центрального военного округа я возглавляю со дня его создания (июнь 2015 года). А в его состав приказом командующего войсками округа включены 15 человек, из предложенных различными общественными объединениями. Это ректоры вузов, руководители ветеранских организаций, областного совета

ДОСААФ, профсоюза гражданского персонала ЦВО, музеев «Крылатая гвардия» и «Шурави», группы инспекторов ЦВО и представитель администрации губернатора области. Общественный совет — это совещательно-консультативный орган, который помогает командованию ЦВО решать поставленные перед войсками округа задачи. Речь идёт об оказании практической и методической помощи в патриотическом, духовно-нравственном воспитании военнослужащих. Но основное направление работы нашего совета мы видим в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Важно ведь, чтобы молодой человек с желанием шёл служить в Вооружённые силы, а для этого ему надо помочь подготовиться к службе.

— И как же вы организуете эту работу?

— В военно-патриотическом воспитании мы стремимся использовать различные формы работы: участвуем в мероприятиях Дня призывника, организуемых военным комиссариатом, встречаемся с допризывной молодёжью, участвуем в работе призывной комиссии. Наши товарищи выезжали на Чебаркульский полигон на проводившиеся в масштабе Вооружённых сил России соревнования «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон». Не могу не отметить организованные музеем «Крылатая гвардия» под руководством члена нашего совета подполковника в отставке Сергея Ворошина передвижные музейные выставки и вечера бардовской военно-патриотической песни в воинских частях. А также экскурсии, организуемые для военнослужащих руководителем музея «Шурави» полковником в отставке Николаем Салминым, тоже членом совета. В составе совета есть руководители ветеранских организаций, которые для этой работы активно привлекают ветеранскую общественность. Это обладающие большим опытом и практическими знаниями ветераны военной службы Юрий Судаков, Виктор Сельдин, Аркадий Воробкало, Евгений Мишунин, Александр Ковалёв.

Ну и, конечно же, без нас трудно было бы организовать военно-шефскую работу. Я имею в виду шефство воинских частей над образовательными организациями и шефство трудовых коллективов над воинскими частями.

— Вы работаете и в воинских частях?

— Конечно. В течение прошлого года члены нашего Совета неоднократно бывали в воинских частях Екатеринбургского гарнизона. Если видим какие-нибудь недостатки в организации службы и боевой учёбы, жизни и быта военнослужащих, обеспечения их положенными видами довольствия, немедленно сообщаем об этом командованию округа. Такие замечания воспринимаются военными руководителями с пониманием, и они незамедлительно принимают меры к их устранению. Но хочу заметить, что поводов для таких замечаний после прошедшей несколько лет назад смены высшего руководства Минобороны с каждым годом становится всё меньше.

— Работу по военно-патриотическому воспитанию вы проводите совместно с другими общественными организациями…

— Да, это так. Я ведь и сам возглавляю ещё и совет ветеранов Краснознамённой 4-й Уральской армии ПВО, которой я в своё время долгое время командовал. А что касается работы в Общественном совете ЦВО, то мы не только активно сотрудничаем с действующими общественными организациями патриотической направленности, но и способствуем появлению новых. И не только ветеранских. Так, в феврале 2016 года в Уральском государственном горном университете прошло первое расширенное заседание нашего Общественного совета, в котором приняли участие командиры соединений и частей Екатеринбургского гарнизона, студенческий актив вузов и колледжей Свердловской области, суворовцы и кадеты, участники Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, ветераны труда и военной службы. В ходе этого мероприятия важным событием стало выступление президента Союза студентов УГГУ, обратившегося к нашему совету за поддержкой инициативы по созданию единого Межвузовского центра военно-патриотического воспитания в регионе. Эту идею поддержали и представители других вузов, и наш Общественный совет. Сегодня такой центр уже создан.

Досье «ОГ» Тимофеев Николай Петрович родился в 1943 году в Саратовской области. В 1963 году окончил Энгельское военно-техническое училище войск ПВО страны. Впоследствии окончил военную командную академию ПВО имени Г.К.Жукова и Академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Прослужил в армии 40 лет, пройдя путь от старшего техника батареи до первого заместителя командующего войсками Московского округа ПВО. В 1990–1995 годах командовал 4-й отдельной армией ПВО, штаб которой дислоцировался в Екатеринбурге. Генерал-лейтенант в отставке, лауреат премии правительства РФ, награждён орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» II и III степени, несколькими медалями.