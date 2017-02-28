Маркус Микели: «Я вижу улучшение отношений между Россией и США»

Маркус Микели приехал на Урал в 2015 году. Это был самый тяжёлый для постсоветского времени период отношений между Россией и США. Фото: Алексей Кунилов

Генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели приехал на Урал в конце 2015 года. Это был самый тяжёлый для постсоветского времени период отношений между Россией и США. В этом году у господина Микели истекает срок его пребывания в уральской столице. В интервью «ОГ» он рассказал, как меняется политический курс Америки в связи с недавними выборами президента.

— Прошло чуть больше месяца со дня инаугурации Дональда Трампа. Для вас итоги президентских выборов в США стали неожиданными?

— Я знаю, что многие эксперты прогнозировали победу другого кандидата. Но прогнозировать можно сколько угодно, последнее слово за людьми, которые делают свой выбор.

Генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели демонстрирует стеллаж с уральскими подарками. Говорит, когда уедет, оставит презенты своему сменщику. Фото: Алексей Кунилов

— Вы сами голосовали?

— Да, и этим правом мог воспользоваться любой американец независимо от того, где он проживает. Здесь, в генеральном консульстве, да и в посольствах США всех стран мира, мы помогаем нашим согражданам проголосовать.

— Если не секрет, кого поддержали?

— В демократической стране, помимо права голосовать, у нас также есть право на конфиденциальность выбора. А если серьёзно, не так важно, за кого я проголосовал, так или иначе мы будем претворять ту политику, которую выбирает вновь избранный президент.

— Кстати, почему у вас в генконсульстве не висят портреты новых лидеров страны?

— Обычно у нас висят три портрета: президента, вице-президента и госсекретаря. Дело в том, что мы пока не получили официальные фотографии новых лидеров. Ждём.

На стене в кабинете генконсула висит фотография Йосемитского национального парка, сделанная американским фотографом Энселом Адамсом. Фото: Алексей Кунилов

— Вы ощущаете, что с приходом Дональда Трампа в стране меняется политический курс?

— Вы знаете, что наш новый госсекретарь господин Рекс Тиллерсон только собрал и утвердил новую команду, которая будет работать в Госдепартаменте, поэтому, с моей стороны, было бы не совсем тактично говорить о будущей политике. Но если вы следили за тем, что говорил и говорит президент Трамп, то наверняка заметили, что он очень последователен. Например, он постоянно говорит о желании улучшать отношения с Россией. Уже состоялся телефонный разговор между Трампом и Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили широкий спектр тем: от сотрудничества между нашими странами до борьбы с ИГИЛ (Запрещена в России. — Прим. ред.) и мирного урегулирования процессов в Сирии. И то, что пока я вижу — это очень позитивное начало, это улучшение отношений между Россией и США.

— Вы признаёте, что за последние несколько лет отношения между нашими странами заметно ухудшились?

— Конечно, нельзя игнорировать, что в последнее время у нас были серьёзные разногласия. Их причины известны. Но как дипломат, работающий в Екатеринбурге, я бы хотел сфокусироваться на положительных аспектах нашего сотрудничества. Наши страны продолжают сотрудничать, и пусть много совместной работы остаётся незамеченной, всё-таки положительный результат есть.

Генеральное консульство США в Екатеринбурге "живёт" в трёх часовых поясах. Фото: Алексей Кунилов

— Как нивелировать эти разногласия?

— Давайте рассмотрим несколько примеров. Что касается Восточной Украины, то и ваш президент, и лидеры Германии, Франции и Украины согласны с тем, что минские соглашения должны воплощаться в жизнь. Что касается Сирии, то я уже упомянул, что в результате телефонного разговора Трампа и Путина стороны согласились в том, что есть почва для сотрудничества. Я в данном вопросе не эксперт, но, полагаю, это как раз те сферы, где мы не расходимся и можем сотрудничать.

— Дональд Трамп за первый месяц своего президентства успел издать ряд резонансных указов. Например, дал отмашку строить стену на границе с Мексикой, запретил пускать в США граждан семи стран и так далее. Что вы по этому поводу думаете?

— Не моя задача соглашаться или не соглашаться. Моя задача как дипломата — претворять в жизнь политику моей страны. Я так делал и буду продолжать делать.

— Если вернуться к точкам соприкосновения наших стран: много ли граждан сегодня обращается за визами в генконсульство США в Екатеринбурге?

— За последние 10 лет мы в консульстве видели большое количество заявителей, но в 2014–2015 годах их количество значительно сократилось — примерно на 50 процентов. Наше посольство в Москве констатирует такую же тенденцию. Однако несмотря на то, что у нас нет точной статистики за 2016 год, мы увидели гораздо большее количество заявителей по сравнению с тем, что было в предыдущие несколько лет.

— Часто отказываете в визе?

— Количество туристических виз и бизнес-виз, которые были удовлетворены, превышает 90 процентов.

— Вы работаете в Екатеринбурге с 2015 года. Можно сказать, приехали на Урал в самый тяжёлый период дипломатических отношений между нашими странами. Вы ощущали тогда или, может быть, ощущаете и сейчас давление или негатив со стороны местных жителей?

— Никакой агрессии нет и не было. Но вопросов о санкциях и контрсанкциях ко мне было много. Большая часть иностранных санкций связана с ситуацией на Восточной Украине. Санкции касаются отдельных лиц, компаний или секторов экономики, но вместе с тем существует большое количество секторов экономики, сотрудничество по которым продолжается. Если люди задают мне вопросы, моя задача — дать конкретный ответ. Главное — это диалог. Мне интересно, что люди говорят мне. И для нас, дипломатов, с одной стороны, важным представляется объяснять политику нашего правительства, с другой — слушать и с уважением относиться к тому, что говорят люди.

Несмотря на то, что господин консул прекрасно владеет русским языком, интервью нашему изданию он давал всё равно через переводчика (справа). Фото: Алексей Кунилов

— Неоднократно у стен генконсульства собирались местные активисты и проводили всевозможные акции протеста. С ними вы когда-нибудь общались?

— У меня есть уверенность в том, что каждый человек может высказывать своё мнение, но мирным путём. Свобода собраний прописана в конституциях и США, и России. Если они хотят прийти и заявить о себе — это их право, у нас нет возражений против этого. В то же время у нас есть право — отвечать или нет.

— У дипломатов существует регулярная процедура ротации. Как долго вы ещё проработаете в Екатеринбурге?

— Обычно срок нашей дипломатической службы — два или три года. К сожалению, мой срок пребывания заканчивается этим летом. В России это моё третье пребывание. Но надеюсь, не последнее.

— Действительно, в вашем послужном списке много русскоговорящих стран. Почему?

— Это был мой выбор. В студенческие годы начал изучать русский язык, во многом это и привело меня к той должности, в которой я работаю сегодня. Мне интересна российская история и культура. Когда я начал работать дипломатом, то возможным местом работы мне предложили Москву, и поэтому я такой возможностью с удовольствием воспользовался.