Суд признал недействительным диплом депутата Гаффнера

Илья Гаффнер. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд признал недействительным диплом о высшем образовании депутата регионального Заксобрания Ильи Гаффнера.

Иски в судебные инстанции инициировал заместитель Генерального прокурора в УрФО Юрий Пономарёв на основании проверки, которую в 2016 году провела прокуратура Октябрьского района. Было установлено, что Илья Гаффнер не учился в Уральском политехническом институте (ныне УрФУ), а стало быть, не мог получить дополнительное (к высшему техническому) образование менеджера по системе международного бизнес-администрирования (МВА) в негосударственном Урало-Сибирском институте бизнеса.

«В сентябре 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, признал диплом о получении Ильёй Гаффнером дополнительного образования недействительным и обязал его возвратить диплом в УСИБ для уничтожения», — говорится в сообщении в прокуратуры. Сейчас судебный акт вступил в законную силу.

К слову, в прошлом году Гаффнер участвовал в предварительном голосовании «Единой России» в региональный парламент. Тогда он не смог представить в оргкомитет диплом о высшем образовании, сославшись на то, что он у него утерян. В итоге от него приняли лишь аттестат.

На выборах 18 сентября в региональное Заксобрание Илья Гаффнер выдвигался в порядке самовыдвижения. В его документах, представленных в Избирательную комиссию Свердловской области, диплом о высшем образовании также отсутствовал. А лишение его мандата могло произойти только в том случае, если бы он при выдвижении в депутаты сознательно исказил сведения об образовании.

Всероссийскую известность Илья Гаффнер получил после своего заявления, что россиянам во время кризиса «надо меньше питаться». Кроме того, депутат оказывался в центре скандала после задержания сына, снимавшего колёса с чужого автомобиля в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. А в июле 2016 года народного избранника признали банкротом по иску Россельхозбанка.