Уральские политологи назвали лидера на предстоящих выборах главы региона

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №37 от 03.03.2017 под заголовком «Большинство опрошенных готовы поддержать действующего губернатора»

В единый день голосования — 10 сентября в Свердловской области пройдут сразу несколько выборных кампаний. Естественно, основное внимание будет приковано к прямым выборам главы региона, которые проходили в области последний раз 14 лет назад. Если бы губернатора выбирали в ближайшие выходные, то почти 50 процентов свердловчан поддержали бы Евгения Куйвашева. Такую информацию вчера во время круглого стола, который прошёл в «ОГ», озвучили свердловские политологи, подчеркнув, что на сегодняшний день у действующего главы области равновесных конкурентов нет.

Социология

По словам политолога Владимира Борзова, исследование проводилось Институтом социальных и политических наук УрФУ 18–19 февраля. Были опрошены тысяча жителей Екатеринбурга и Первоуральска.

Владимир Борзов. Фото: Алексей Кунилов

— Опрос показал, что у действующего губернатора достаточно высокий уровень узнаваемости — 94 процента в том и другом городе. Уральцы сказали, что готовы поддержать его на предстоящих выборах. Могу предположить, что такая тенденция характерна и для других муниципалитетов Свердловской области, — рассказал Борзов, уточнив, что по его данным, в Каменске-Уральском и ряде других городов доля жителей, готовых проголосовать за действующего губернатора, ещё выше — приближается к 60 процентам. Поэтому, как заявил Борзов, сильных соперников, которые могут составить конкуренцию Куйвашеву, он не видит.

— Если говорить о Екатеринбурге, который известен непредсказуемостью, то, по данным нашего исследования, без всякой мобилизации административного ресурса Евгений Ройзман проигрывает Евгению Куйвашеву значительно. Таким образом, на старте избирательной кампании у губернатора достаточно хорошие позиции, — резюмировал политолог.

Кандидаты

Что касается потенциальных кандидатов в губернаторы, то в ходе круглого стола прозвучало несколько фамилий, однако, по словам участников, это лишь их предположения.

— У нас есть четыре парламентских партии, поэтому четыре кандидата точно будут, — говорит руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Исходя из количества муниципальных депутатов, чьими подписями придётся заручиться кандидатам, могут появиться ещё как минимум два претендента. Итого — шесть. «Варяги» участвовать точно не будут. Это могут быть молодые нераскрученные кандидаты от ЛДПР. Сейчас активно звучит фамилия «справоросса» Ионина (депутат ЗакСО. — Прим. ред.) — вполне созревший кандидат. Из КПРФ могут быть Николай Езерский, Вячеслав Вегнер, Александр Ивачёв.

Муниципальный фильтр*

Напомним, всем потенциальным кандидатам для участия в выборах ещё предстоит пройти муниципальный фильтр. По мнению политологов, трудностей с этим не возникнет лишь у кандидата от «Единой России».

— Откровенно говоря, я не вижу политических фигур, кроме действующего губернатора, которые могли бы через этот фильтр пройти. Изначально муниципальный фильтр задумывался, чтобы помочь партиям прий-ти в муниципалитеты, но по факту в нашей современной политической ситуации ни одна партия, кроме «Единой России», в муниципалитеты не идёт, несмотря на декларации о существовании местных отделений. Я даже не вижу у какой-либо партии шанса зарегистрироваться в качестве кандидата без помощи «Единой России». Абсолютно очевидно, что у нас нет второго столь популярного политика, как губернатор. И эта особенность, по сути, толкает избирательную кампанию идти по пути референдума, — считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Андрей Русаков. Фото: Алексей Кунилов

Программа на пять лет

В таких условиях, по словам эксперта, кампания должна стать действительно политической в хорошем смысле слова. То есть не строиться на лозунгах и слоганах и должна быть лишена компромата. Кампания, говорит Русаков, должна представлять видение будущего на пять лет вперёд.

— Мы видим, что у нынешнего губернатора есть это видение и команда, которая может его реализовать. У всех остальных за душой только футболки, мифические пряники и отрицание всего, — поддержал коллегу политолог Александр Рыжков.

Александр Рыжков. Фото: Алексей Кунилов

Он напомнил, что Евгений Куйвашев выпустил программную статью «Переломный момент», анонсирующую запуск в регионе программы «Пятилетка развития». Напомним, статья была опубликована в номере «ОГ» от 25 января 2017 года.

— Там всё очень понятно. Это один из признаков того, что он готовится к кампании, — пояснил Рыжков.

Комментируя статью, Анатолий Гагарин подчеркнул:

— Тезисы в статье подготовлены больше для специалистов, которые обладают видением и пониманием ситуации. Безусловно, это надо визуализировать, чтобы показать людям реальные преимущества той программы, которую предлагает губернатор.

Явка избирателей

Несмотря на то, что в регионе определился явный лидер предстоящей губернаторской кампании, политологи всё равно настаивают на том, что расслабляться нельзя. Владимир Борзов вспомнил выборы мэра Москвы 2013 года. Тогда социо-логи чётко прогнозировали победу Собянина, но была опасность, что его сторонники не придут, посчитав, что дело сделано. И действительно, явка была низкой. Политолог считает, что и на выборах губернатора многие могут посчитать, что потенциальный лидер и так победит, и остаться дома.

— Если делать некоторый свот-анализ, то в качестве угроз я бы точно указал расслабленность сторонников губернатора, которые уверены, что и без них всё пройдёт гладко, — предостерёг Борзов.

Также участники дискуссии пока не спешат прогнозировать явку избирателей на участки.

— В 2013 году, когда шли выборы мэра Екатеринбурга, все мы окарались в прогнозах. Прогнозировали явку около 50 процентов, поскольку накал кампании был высоким. В итоге получили явку порядка 30 процентов. Поэтому предсказывать явку, которая будет в сентябре этого года, мы сможем только ближе к сентябрю, — объяснил директор исследовательского центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

Андрей Мозолин. Фото: Андрей Мозолин. Фото: Алексей Кунилов

По общему мнению политологов, явка будет высокой, если люди увидят в программах кандидатов выбор между хорошим и очень хорошим, а не борьбу амбиций и компроматов. В итоге люди проголосуют за своё будущее и особое место Урала в жизни России.