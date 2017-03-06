Секретарь Совбеза РФ: «Число хакерских атак на РФ в 2016 году выросло более чем втрое»

Число хакерских атак на государственные информационные системы России за прошлый год увеличилось почти в четыре раза. Об этом в конце прошлой недели во время выездного совещания в Кургане сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участвовавший в совещании полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что в округе будет создан Координационный совет по защите информации.

По словам Патрушева, защищённость содержащих государственную тайну информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остаётся недостаточной.

— Информационные ресурсы России постоянно подвергаются деструктивному внешнему информационно-техническому воздействию. В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано более 52,5 миллиона компьютерных атак. Для сравнения, в 2015 году их было 14,4 миллиона, — сообщил секретарь Совбеза РФ.

Он отметил, что цель кибератак — нарушить режим функционирования технических средств, включая рунет, и получить доступ к ресурсам. Патрушев напомнил собравшимся на совещании руководителям субъектов округа, что в целях обеспечения информационной безопасности до конца 2017 года им необходимо завершить мероприятия по подключению государственных телекоммуникационных систем и сетей к российскому государственному сегменту в сети Интернет. Другими словами, перенести все данные на российские сервера.

Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских объявил о создании в округе Координационного совета по защите информации. Его первоочередной задачей станет реализация на территории Урала Доктрины информационной безопасности, утверждённой Владимиром Путиным в декабре 2016 года. Напомним, одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, в доктрине было названо «наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях».

Кстати В СМИ регулярно появляются сообщения о кибератаках. Так, например, в конце прошлого года ФСБ заявила о планах иностранных спецслужб использовать хакеров для дестабилизации финансовой системы России. По данным спецслужбы, злоумышленники собирались массово рассылать сообщения о банкротстве и отзыве лицензий у ведущих банков страны. Немного позднее компания «Ростелеком» сообщила, что отразила мощные DDoS-атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций страны. Менее масштабный, но не менее обсуждаемый случай произошёл в 2014 году, когда пресс-служба правительства сообщила, что микроблог российского премьера Дмитрия Медведева в Twitter был взломан, последние сообщения в нём не соответствуют действительности. В частности, в микроблоге говорилось о том, что Медведев принял решение уйти в отставку.