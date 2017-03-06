Свердловская область отрепетирует выборы президента в 2017 году

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году. Однако, как пояснил советник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев во время выступления на заседании регионального политического совета «Единой России», в уральском регионе уже в сентябре 2017 года будут отрабатываться актуальные для следующего года выборные технологии.

— Безусловно, Свердловская область, где, в числе десятков других регионов, будут проходить губернаторские выборы 10 сентября, станет одним из ключевых федеральных полигонов для отработки идеологем политических партий в привязке к будущей президентской кампании. В этом смысле содержательность выборов 2017 года существенно повышается, — заметил Вадим Дубичев.

По его мнению, грядущие губернаторские выборы, по аналогии с президентскими, будут носить референдумный характер — форму объединения вокруг сильного лидера и его предвыборной программы.

— Основные кандидаты, лидеры этих выборов будут ставить задачу получения максимальной поддержки своих программ развития. В полной мере, на мой взгляд, это относится и к Свердловской области, если действующий губернатор Евгений Куйвашев примет решение участвовать. По известной мне социологии, он безусловный лидер и по известности, и по доверию со стороны населения. И у него есть программа развития, которую он анонсировал — «Пятилетка развития», — считает Дубичев.

Выборы представителей местных органов власти также пройдут в условиях новых потребностей электората. Социологи, делится информацией советник действующего губернатора, фиксируют запрос избирателей на «омоложение» политиков.

— К избирательным кампаниям традиционно активный интерес проявляют люди пожилого возраста. Это считается общеизвестным. Однако сейчас очень активно политикой и выборами интересуются и молодые люди. Соответственно, они с большим интересом реагируют на молодых кандидатов. К слову, менее всего ходят на выборы люди среднего возраста и чуть более взрослые: от 45 до 55 лет, — пояснил Вадим Дубичев.

Также он отметил, что победу на выборах не одержать, если опираться на обещания глобальных политических и экономических изменений. Сейчас фиксируется крайняя востребованность в очень конкретных, приземлённых действиях депутатов и глав органов местного самоуправления. Однако даже при наличии конкретных действий кандидат рискует «пролететь», если его морально-нравственный облик не соответствует новому запросу избирателей.