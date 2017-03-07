«Приходится иногда принимать непопулярные решения»

Людмила Бабушкина. Фото: Андрей Мальцев

В составе Законодательного собрания Свердловской области всего три представительницы прекрасного пола. У каждой из них — своя история успеха. Накануне Международного женского дня «ОГ» попросила народных избранниц рассказать, как добиться успеха в карьере, оставаясь любящей женой, хранительницей домашнего очага.

«Секрет счастья семьи в том, что…»

Людмила БАБУШКИНА, председатель регионального Заксобрания:

— Определяющими в моей жизни стали два момента. Первый — участие в общественно-политической жизни Свердловской области. Я очень активный по жизни человек. Поэтому, работая на промышленном предприятии, стала участником политического движения «Преображение Урала». Это и стало началом моей деятельности в политике. Второе важнейшее для меня событие — это то, что здесь, на Урале, я встретила свою любовь, своего мужа, с которым мы прожили вместе много счастливых лет.

Однажды моя коллега, которая работала в управлении Пенсионного фонда, спросила меня как заместителя управляющего Региональным отделением ПРФ: «Как тебе удалось сделать такую карьеру?». Я удивилась, потому что никогда не задумывалась о карьере. Не стремилась к этому. Просто ответственно выполняла свои обязанности. И при этом не жертвовала семьёй как женщина: училась в вузе, была женой и хозяйкой, мы с мужем, как все, ходили на танцы, в театр, в гости к друзьям.

Конечно, жизнь складывается по-разному: каждый сам принимает решение, что для него на первом месте — семья или работа. Если есть возможность совмещать, если есть стремление, то нужно это делать, тогда ощущается полнота жизни. И я благодарна моему мужу за то, что он меня всегда в этом поддерживал. Вообще секрет счастья семьи в том, что нужно обязательно уступать друг другу — иначе невозможно сохранить ни семью, ни отношения.

На работе ситуация другая. Когда занимаешь ответственный пост, будь то в бизнесе, бюджетной сфере или политике, всегда есть моменты, когда надо принимать твёрдое решение. Неважно, мужчина ты или женщина — как руководитель понимаешь, что от твоего решения зависит очень многое. И сейчас, как председателю Законодательного собрания Свердловской области, мне приходится иногда принимать непопулярные решения. Считаю, что это часть работы руководителя. И когда ты достигаешь результата, когда люди это ценят — получаешь большое удовлетворение, какие бы сложности этому не предшествовали.

А что касается отдыха, я считаю, что переключение с одной деятельности на другую — это лучший отдых, это перезагрузка. Когда у меня есть два часа свободного времени — это счастье, я знаю, чем мне заняться.

«Легче делать то, что любишь»

Елена ЧЕЧУНОВА, председатель комитета ЗакСО по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, руководитель фракции «Единая Россия»:

Фото: Алексей Кунилов

— Один известный и весьма успешный человек сказал: «Легче делать то, что любишь». Разделяю эти слова. Если занимаешься делом, которое по душе, результат рано или поздно даёт о себе знать.

В последнее время мы активно встречаемся с молодёжью, студентами. Молодые люди часто задают вопрос — в чём, по-вашему, секрет успеха, как его добиться? Единого рецепта, конечно, нет. Для кого-то успех — это карьера, для кого-то — победы в спорте, для кого-то — большая и дружная семья, а для кого-то всё вместе. Но всё это строится на базовых принципах — желании учиться, уважать мнение окружающих, работать в коллективе.

Работа депутата — это прежде всего общение, работа с людьми. Для принятия законов, решения задач по развитию нашей области важна командная работа. Сегодня наша команда — это 36 депутатов фракции «Единая Россия», большинство в региональном парламенте. Это сильный ресурс, крайне важный в принятии законов. Работу фракции мы стараемся строить максимально открыто.

Мы прекрасно понимаем, что жители оценивают работу власти по конкретным делам — отремонтированы ли в городе дороги, есть ли возможность водить ребёнка в детский сад, доступны ли медицинские услуги — совершенно конкретные вещи, с которыми граждане сталкиваются ежедневно. Просто отчёты об освоении средств людям не нужны.

Таким образом, более объективную оценку успешности депутата формируют жители с учётом того, насколько качественно каждый из нас выполняет свою работу. Также считаю, что людям на любой работе, независимо от должности, статуса, нужна поддержка близких.

«Село — моя боль и отдушина»

Елена ТРЕСКОВА, заместитель председателя комитета ЗакСО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды:

Фото: Андрей Мальцев

— Мне сложно судить об уровне своей успешности. Одно могу сказать: всем лучшим в себе я обязана родителям.

Моя мама была учительницей русского языка и литературы, и как все педагоги той поры, дневала и ночевала в школе. Отец начинал зоотехником, а вырос до директора совхоза. Как человек ответственный, он тоже уходил на работу очень рано, приходил совсем поздно. Глядя на родителей, я с детства знала, что надо много трудиться.

Когда пришло время определяться с профессией, отец сказал: «Человек должен работать там, где лучше всего получается. Главное — быть на своём месте». И я, выросшая в сельской местности, поступила в Свердловский институт народного хозяйства, на планово-экономический факультет. После учёбы начинала рядовым экономистом в Ирбитском птицесовхозе. За восемнадцать лет ступеньку за ступенькой прошла по карьерной лестнице вплоть до должности заместителя директора по экономике.

В лихие 90-е работники обанкротившегося колхоза «Родина» уговорили меня возглавить погибающее хозяйство. Я не смогла отказать, и мы создали сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход». Меня избрали председателем. Мало кто верил, что у меня получится, а мне было важно оправдать доверие людей. Себя не жалела, спала три-четыре часа в сутки. Страшно вспомнить. Несмотря на все перипетии того смутного времени всеобщего процветания бартерных отношений, острой нехватки горючего, дороговизны солярки, у нас всё получилось. Через три года в «Восходе» было уже не 83 коровы, а 350. Хозяйство стало устойчивым. Благо, семья относилась с пониманием, родные мужчины поддерживали, как могли. Нет тракториста — сын сядет за штурвал, второй — в помощники.

В 2005 году руководители сельхозпредприятий Ирбитского района меня уговорили пойти на выборы главы Ирбитского района. Сказали: «Ты тут выросла, пора отдавать долги».

Мы начали газификацию района, отремонтировали дороги в рамках губернаторской программы «Уральская деревня», взялись за ремонт школ, домов культуры. На следующих выборах главы в 2009 году за меня проголосовали 80,7 процента избирателей. И это для меня было самой высокой наградой.

Село — моя боль и отдушина. С большим желанием с 2001 года возглавляю «Союз сельских женщин Свердловской области», для которого приоритетной задачей является повышение качества жизни на селе. Наш весомый вклад в это дело — конкурс на лучшую сельскую усадьбу, село, деревню.

8 Марта — Международный женский день Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: — Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днём! Это праздник весны, любви, нежности и доброты — всех светлых чувств, которые мы нераздельно связываем с женщиной. Именно созидательная энергия женщин, умеющих сочетать заботу о доме, о семье с ответственной и непростой профессиональной деятельностью и сохраняющих при этом очарование, душевность и красоту, наполняет нашу жизнь смыслом, вдохновляет на новые свершения, дарит уверенность в завтрашнем дне. Сегодня в Свердловской области реализуется немало проектов, направленных на то, чтобы защитить здоровье матери и ребёнка, укрепить позиции семьи, сохранить позитивные демографические тенденции. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств, понимая, насколько они важны для вас, важны для сегодняшнего дня и для будущего Свердловской области. В 2016 году в Свердловской области сертификаты на областной материнский капитал получили 9 312 многодетных матерей. Также в минувшем году мы приняли решение о продлении сроков предоставления областного материнского капитала до 2019 года. В канун праздника ещё несколько многодетных семей Среднего Урала получили свидетельства на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий. Сейчас, когда в нашем регионе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, мы приступили к реализации программы по созданию новых мест в школах. Уверен, что эта работа будет способствовать обеспечению более комфортных и гармоничных условий для жизни уральских женщин, их плодотворной работы и реализации во всех сферах деятельности. Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, энергии, личного счастья, благополучия, оптимизма и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных и праздничных дней, приятных сюрпризов и подарков. Пусть любовь, внимание, забота родных и близких людей всегда будут вашими верными спутниками! Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области: — Дорогие женщины! От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с замечательным праздником — Международным женским днём 8 Марта! С каждым годом возрастает роль женщин в обществе. Женщины занимают руководящие позиции во всех сферах деятельности, будь то политика, производство, социальная сфера или служба Родине. Успешно реализовывать задачи любой сложности «слабому полу» позволяет ответственность, целеустремлённость и терпение, так присущие женщинам. А дипломатичность и высоко развитая интуиция дают возможность найти решение в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Раздвигая рамки традиционных форматов взаимодействия, женщины Свердловской области создают общественные движения, чтобы решать вопросы охраны здоровья, защиты семьи, материнства и детства. Так, в 2017 году у нас появилось региональное отделение движения «Матери России», работает отделение «Женщины России». Именно наш регион является одним из лидеров в стране по поддержке многодетных семей, приёмных семей, профилактике социального сиротства. Мы одними из первых в России приняли законы о региональном материнском капитале — всё это элементы большой системы социальной защиты материнства и детства. И в день 8 Марта мы говорим об этом потому, что предназначение женщины на Земле — создание домашнего очага, обеспечение гармонии в семье, без которых невозможно развитие цивилизации, построение современного общества. Искренние слова признания мы адресуем нашим дорогим мамам. Только они умеют так беззаветно любить, прощать и поддерживать детей, давая им опору в будущем. Мы благодарим всех работающих женщин, которые совмещают роль хранительницы домашнего очага и опоры экономики России. В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, любви и согласия в семье! Оставайтесь всегда красивыми, любимыми, успешными, полными сил и жизненной энергии. С праздником!