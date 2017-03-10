«Исполком обновится на 60 процентов»

«Необходимо сформировать и переформатировать в некоторых муниципалитетах руководящие органы местных ячеек для того, чтобы должным образом пройти электоральный цикл 2017 года», — сказал губернатор. Фото: Пресс-служба губернатора

Сегодня, 10 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который также входит в состав президиума регионального политического совета «Единой России», встретился с кандидатами на руководящие должности областного исполнительного комитета партии. Официально все претенденты должны быть утверждены на свои посты в начале следующей недели. По словам Александра Косинцева, который готовится во второй раз возглавить региональный исполком, руководящий орган обновится примерно на 60 процентов и заметно поменяет подход к работе.

— Александр Петрович, одно время вы уже возглавляли региональный исполком и освободили должность в связи с тем, что руководство «ЕР» запретило совмещать партийную деятельность с депутатскими полномочиями. Но вы были и остаётесь депутатом Екатеринбургской гордумы. Партия сняла этот запрет?

— Тогда предлагалось сделать руководителей РИКов (региональных исполкомов. — Прим. ред.) абсолютно «чистыми». Передо мной встала дилемма: остаться в гордуме или в руководстве партии. После консультаций с губернатором было решено, что я больше нужен в думе. Официально это требование к руководству исполкомов пока не отменяли, видимо, решения по отдельным кандидатам на этот пост принимаются в ручном режиме. Прецеденты уже есть. Например, центральный исполком возглавил действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов.

— Почему именно вас рекомендовали на эту должность?

— Предложение последовало от генерального совета партии и от губернатора Свердловской области. Аргументировано это было тем, что на носу крупные избирательные кампании, где необходима серьёзная, ответственная команда.

— Я так понимаю, вы уже начали её формировать.

— Да. Андрей Мозолин (директор исследовательского центра «Аналитик». — Прим. ред.) будет изучать электоральное мнение в различных группах. Также в его задачи будет входить изучение определённых конфликтов, которые иногда у нас возникают в некоторых муниципалитетах. Ему предстоит работать на упреждение и стараться их не допускать. По сути, он будет антикризисным менеджером в команде. Наталья Шмелёва возглавит организационный отдел — будет следить за реализацией всех решений и качеством их исполнения.

— Пригласить в команду телеведущего Евгения Енина — ваша идея?

— Да, я обратился к нему с этим предложением некоторое время назад, и он согласился. Евгений возглавит отдел агитационно-пропагандистской работы. Он займётся мониторингом СМИ и формированием определённой повестки, где «Единая Россия» присутствовала бы не завуалированно, а явно. Он предлагает добавить партии элемент публичности. Отделение должно оперативно реагировать на происходящие события, с чем она слегка запаздывает. Например, в повестке была тема проблемы Евгении Чудновец. Все высказались, а партия в этом вопросе промолчала.

— Получается, исполком сформирован. Осталось только дождаться, когда президиум генсовета партии согласует вас в должности.

— У нас пока ещё вакантна должность по партийному строительству. Сейчас подбираем человека, который действительно известен в муниципалитетах и сможет уверенно вести диалог с главами МО и секретарями местных отделений партии.

Комментарий Евгений Енин, телеведущий «4 канала»: — Та работа, которая мне была предложена, называется медиаконсалтинг. А это — одна из моих специализаций. На моей журналистской работе, которая сохраняется в полной мере, это никак не отразится. Никто не ставит передо мной задачи выносить что-то в эфиры тех программ, которые я веду. Я человек со сложившимися взглядами, весьма либеральными, кстати. Переделывать себя не собираюсь. Как работал с разными политиками, так и буду работать