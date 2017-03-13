Евгений Енин: «Клясться в любви к «ЕР» от меня никто не требовал»

Евгений Енин. Фото: alshevskix.livejournal.com

Опубликовано в №42 от 14.03.2017

Телеведущий «4 канала» Евгений Енин готовится возглавить отдел агитационно-пропагандистской работы в региональном отделении «Единой России» в должности заместителя руководителя исполкома. В минувшую пятницу эта новость вызвала всплеск обсуждений среди людей, интересующихся политикой. Дело в том, что журналист известен своими достаточно либеральными взглядами и сам неоднократно публично критиковал те или иные решения партии власти. В ответ Енин написал пост на своей странице в социальной сети Фейсбук, где объяснил причину своего решения:

— По функционалу это то, что называется медиаконсалтинг, это то, чем я занимаюсь, состоя, кстати, в Уральской гильдии политконсультантов. То есть работа по специальности, и не задаром, разумеется. С «ЕР», опять же, я сотрудничал и до того — на всех выборах ко мне ходили кандидаты, на праймериз вёл дебаты, так что это не новость. Тем не менее — как же я, либерал, да в «ЕР», как можно и т.д. и т.п.

Ну вообще, это такой политический панк, в хорошем смысле, то, что меня берут на эту позицию. Должен заметить, что со стороны «ЕР» это куда более смелый шаг — взять меня, чем для меня — пойти в «ЕР». Я-то так, в фейсбуке побаню, а их могут тыкать очень толстой палкой, положив на стол распечатки того, что я писал, обо всём, о «ЕР» в том числе. И буду писать. И они это понимают. Клясться в любви к «ЕР», Путину, Медведеву от меня никто не требовал, если что.

У меня огромное количество претензий к «ЕР». Но я никогда не был врагом «ЕР». Претензии к «ЕР» — это претензии к системе власти в России в целом, она же не партия в чистом западном виде, и тут уж либо мы с этим живём, пытаясь изменить к лучшему, или валим. Мы с вами пока живём. Ну и приходя работать на завод, вы же не требуете, чтобы на нём не работало ни одного негодяя.

Убеждений я менять не то чтобы не собираюсь — как это вообще возможно, в моём возрасте? Ну, либерал. Им теперь с этим жить. Да, я такой наивный, и думаю, что можно потихоньку менять мир к лучшему. Почему не попробовать использовать готовый инструмент в виде «ЕР»?

Да, я понимаю, что меня позвали в том числе, чтобы сказать: смотрите, Енин с нами. Ну, если я хороший человек, «ЕР» стала чуть-чуть лучше. Если негодяй — ничего заслуживающего внимания не случилось.

Вся моя работа в СМИ, на «4 канале», «Эхе Москвы», в «Деловом квартале» остаётся, и остаётся на первом месте. Если придётся выбирать — выберу журналистику, это не предмет для обсуждения. Что изрядно развязывает руки — если что, мне собраться — только дверью хлопнуть. Ну и никакой пропагандой по месту работы я заниматься не буду, что за бред. Тем более ни там, ни там редакционную политику я не определяю, я наёмный работник в заданных условиях.

Кстати, ещё одно доказательство того, что Екатеринбург — уникальный город. Где ещё зампред исполкома «ЕР» по агитропу работает на «Эхе Москвы»?