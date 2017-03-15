«Сириус» поддержат бизнес и Федерация

Ольга Васильева получила приглашение посетить УрФУ 24 июня и принять участие в выпускном вечере и открытии нового общежития. Фото: midural.ru

В среду, 15 марта, в Москве губернатор Евгений Куйвашев обсудил с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой реализацию в Свердловской области первого регионального проекта по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей, создаваемого по модели образовательного центра «Сириус».

В частности, речь шла о возможности федеральной поддержки строительства новых образовательных корпусов для образовательного центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудникам министерства проработать варианты поддержки данного инфраструктурного проекта. В свою очередь, область рассматривает возможность использования механизмов государственно-частного партнёрства при создании образовательного центра.

Направления науки и технологий регионального центра «Сириус» будут формироваться на базе Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ).

— Мы обсудили развитие инфраструктуры СУНЦа и возможный его переезд на новое место — идёт строительство нового комплекса зданий в районе озера Шарташ рядом с технопарком «Университетский», где развивается и Международный центр компетенций (МЦК). В наших планах — вовлечение в образовательный процесс одарённых ребят не только из Свердловской области, но и из других регионов страны, стран СНГ. Поэтому сейчас перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды. Таким образом, появится единый комплекс по работе с талантливыми детьми в области науки. У нас есть все шансы запустить первый пилотный региональный проект в этой сфере. Университет будет играть ключевую роль в области науки, технологий, инженерной подготовки и проектирования, — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который провёл презентацию инициативы вместе с губернатором и председателем Наблюдательного совета вуза, президентом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Пумпянским.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил, что направления науки и технологий регионального центра будут развиваться на базе университета и СУНЦа УрФУ. Фото: Александр Зайцев

Глава региона подчеркнул, что возможность создания в Свердловской области Международного центра компетенций имеет особое значение в работе по формированию кадрового резерва для промышленных предприятий Урала. Евгений Куйвашев поблагодарил Ольгу Васильеву за высокое доверие и большую поддержку, оказанную области.

— Создание такого центра позволит нам готовить новые кадры для промышленных предприятий на самом современном оборудовании, с использованием самых лучших технологий обучения. Со своей стороны, Свердловская область предоставила самое крупное из всех субъектов софинансирование проекта МЦК — в общей сложности 800 миллионов рублей, — сказал Евгений Куйвашев.

Центр компетенций будет осуществлять подготовку кадров по 16 специальностям из перечня ТОП-50 и по 8 компетенциям WorldSkills в области машиностроения. В 2016 году набраны первые семь академических групп, приобретено более 600 единиц современного оборудования. В планах на 2017 год — строительство дополнительных зданий учебно-производственных мастерских на площадке технопарка «Университетский». Губернатор также подчеркнул, что создание МЦК — это не только главный проект в сфере профессионального образования, но и часть масштабной программы «Уральская инженерная школа», получившей поддержку Президента России.