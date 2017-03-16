Владимир Винницкий переизбран в Общественую палату РФ

Представитель Свердловской области в Общественной палате России Владимир Винницкий. Фото: Александр Исаков

Председатель президиума областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий переизбран представителем Свердловской области в Общественной палате России. Он также является заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области, а с 2014 года представляет наш регион в Общественной палате России.

Как сказал присутствовавший на заседании региональной Общественной палаты первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, кандидатуру Владимира Винницкого поддержал Евгений Куйвашев. В ходе голосования подавляющее большинство членов Общественной палаты Свердловской области также проголосовали за кандидатуру Владимира Винницкого, его поддержали 24 из 28 участников заседания. Четыре голоса было отдано за члена Общественной палаты региона Андрея Волегова. Таким образом Владимир Винницкий будет представлять Свердловскую область в Общественной палате РФ второй трёхлетний срок.

Говоря о предстоящих задачах, он сказал, что вопросы взаимодействия общества и власти, развитие волонтёрских движений станут основными направлениями его работы в федеральной структуре. Главным успехом Общественной палаты России за предыдущие три года Владимир Винницкий назвал то, что закон «Об основах общественного контроля в РФ» стал реально работать. И здесь Свердловская область в числе лидеров.

Так, по его словам, у нас шире, чем в других регионах, проводятся нулевые слушания по социально значимым законодательным инициативам. А из письма первого заместителя секретаря Общественной палаты РФ Вячеслава Бочарова на имя Вадима Дубичева стало известно, что предложения уральцев по поводу реализации социально значимых проектов, развития гражданской активности и добровольчества рекомендовано использовать другим, также они будут отражены в докладе палаты о состоянии гражданского общества в России за 2017 год.