Президент РФ провёл историческую встречу с главой старообрядческой церкви

Глава государства официально принял предстоятеля православной старообрядческой церкви впервые за последние 350 лет. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и перспективами развития.

Митрополит Корнилий отметил, что эта встреча имеет поистине историческое значение, поскольку глава государства официально принимает предстоятеля православной старообрядческой церкви впервые за последние 350 лет.

— Действительно, подобной встречи не было со времён раскола Русской церкви в XVII веке, — рассказал «ОГ» редактор уральской старообрядческой газеты «Община» Максим Гусев. — Стоит напомнить, что в 2013 году Президент РФ наградил митрополита Корнилия орденом Дружбы, но это был совсем другой формат встречи, тогда награждали более 50 человек — религиозных деятелей, общественников, космонавтов, военных, спортсменов. Последние годы Русская православная старообрядческая церковь становится всё заметнее. Митрополит Корнилий часто ездит по стране и встречается с главами регионов. В 2013 году он встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, что, несомненно, поспособствовало развитию старообрядческих общин на Среднем Урале. К примеру, сейчас обсуждается вопрос о строительстве старообрядческой церкви в Нижнем Тагиле.

В 2016 году мингосимущества Свердловской области передало Старообрядческой церкви земельный участок на улице Розы Люксембург, а также здание храма на улице Школьников, 1 в Екатеринбурге.