Алексей Шмыков: «Дороги – это наша боль»

Ровно год назад Алексей Шмыков победил на выборах мэра Каменска- Уральского. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

Ровно год назад Алексей Шмыков вступил в должность главы Каменска-Уральского. За несколько часов до итогового голосования он рассказывал «Областной газете», что намерен менять в городе в случае своей победы. Среди обещаний было: снижение закредитованности муниципалитета и приведение в порядок дорог. «ОГ» расспросила главу, удалось ли это и какие задачи стоят перед руководством города сейчас.

— Дороги — это наша боль, — говорит Алексей Шмыков. — Последний раз они капитально ремонтировались 16 лет назад к 300-летию города, и сейчас это самая приоритетная задача, которой мы не перестаём заниматься. Техническая документация у нас готова. В прошлом году в ремонт дорог было вложено 245 миллионов рублей (в 2015 году — 70 миллионов). Понятно, что одна инъекция болезнь не вылечит, нужно добиться системности — то есть не сбавлять темпов — и качества в ремонте. Ремонт, который мы делали ранее, приводил либо к ямке, либо к горке. У нас в городе 270 километров дорог, и 80–90 процентов надо не просто ремонтировать, а реконструировать — делать отвод воды, но пока боимся об этом даже мечтать. Поэтому пока в приоритете приведение в порядок центральных улиц, дорог, по которым ездит общественный транспорт, тротуаров.

— Каков сейчас долг муниципалитета?

— За этот год нам удалось сбить его на 120 миллионов рублей. Мы перекредитовались на меньшую сумму под меньший процент. Это плюс, потому что мы понимаем, что деньги не бесплатные. Доходная часть бюджета сегодня составляет 1 млрд 746 млн рублей. Долг — 476 млн рублей, эта сумма сопоставима с программами строительства и содержания города. Мы только по кредитам платим более 37 млн в год, а есть ещё проценты. В марте мы запустим новый программный продукт, который позволит нам учитывать задолженность наших арендаторов земли и другого муниципального имущества. Это позволит переориентировать часть сотрудников администрации на работу с каждым конкретным должником. Мы видим в этом потенциал по получению денег в городской бюджет. Из проблем: выпали доходы по экологическим платежам от предприятий, а также из-за пересмотра кадастровой стоимости земли мы недополучим около 100 млн рублей в год. Этот новый сюрприз плюсом к долговой нагрузке сдерживает нас в реализации наших планов.

Год назад Алексей Шмыков говорил, что в случае победы первым делом займётся закредитованностью муниципалитета. За год долг удалось уменьшить на 120 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

— После года пребывания в должности у вас поменялось видение развития муниципалитета?

— Первый год — это первый шаг. Тогда план действий мы принимали на очень краткосрочный период, и все мероприятия, которые можно померить чем-то, например, ремонт тротуаров, больше похожи на тушение пожара или латание дыр. А жизнь города надо мерить тем, что будет через 30 лет. В этом году Каменск-Уральский включён в перечень пилотных территорий по разработке стратегии развития до 2030 года — до конца этого года мы совместно с правительством области разработаем этот документ. Мы будем создавать свою программу в агломерации с Каменским районом, так как нас многое связывает: мы отдыхаем там, а люди из района ездят к нам на работу. Неразрывно связан ряд наших предприятий сельского хозяйства: поля — там, переработка — здесь.

— Вы недавно вернулись с учёбы, организованной Фондом развития моногородов. Что должно стать её итогом? И как это поможет городу?

— Это был первый этап обучения, впереди ещё четыре. Пока мы провели анализ ситуации. К июню мы должны проделать большую работу и понять, каким мы видим развитие города вместе с предпринимательским сообществом. Из среднего бизнеса экономику делает не так много людей, связь с ними утеряна, а мы живём в одном городе, и развиваться можем только вместе. На первый взгляд Каменск-Уральский не похож на другие моногорода. Хотя у нас много предприятий, кризис 2008 года показал, как легко люди могут остаться без работы в случае спада производства, тогда около 4 тысяч человек высвободились с предприятий. Мы довольно быстро вернулись на прежний уровень безработицы, но риски есть и сегодня, потому что наша экономика серьёзно зависит от стоимости цветных и чёрных металлов, их реализации на мировом рынке. Помимо этого, мы видим — идёт автоматизация технологичных предприятий и количество рабочих мест на них будет уменьшаться. Также настораживает, что многие средние и малые предприятия привязаны к крупным, и в случае кризиса будут проседать вместе. Поэтому, хотя в прошлом году по инвестициям в промышленный капитал город занимал лидирующие позиции в области, строить сегодня стратегию с опорой только на промышленные предприятия было бы не совсем обоснованно. Ищем альтернативы: учитывая, что в городе много инженерных кадров, — развивать высокотехнологичные предприятия. Помимо этого, у нас есть финансовый потенциал. Отток денег в Екатеринбург составляет до 10 миллиардов в год — люди ездят туда за продуктами, одеждой, развлечениями. Мы должны понять, чего не хватает в Каменске-Уральском, чтобы деньги оставались здесь. Это новые ниши для предпринимателей.

— В том году состоялись выборы на трёх уровнях власти. От города два депутата прошли в Заксобрание, в Госдуме появился одномандатник от вашей территории. Лоббирования каких идей вы ждёте?

— К примеру, нужны поправки в 44-й Федеральный закон о госзакупках. Мы сегодня пожинаем его плоды — в том числе из-за недобросовестных подрядчиков не сданы вовремя два детских сада и крытый каток. Мы не говорим, что закон надо отменить, но цена не может определять качество, а сейчас получается — чем дешевле, тем лучше.

За последние три года в Каменске-Уральском построили порядка 170 тысяч квадратных метров жилья, львиную долю — в микрорайоне Южный. В 2016 году было сдано рекордное количество — более 60 тыс. «квадратов». Фото: Александр Зайцев

— То есть в городе наличие мест в детских садах остаётся проблемой?

— Пока проблема по детским садам есть, но я думаю, что в апреле мы поставим точку в этом вопросе.

— Сейчас на очереди — создание мест в школах?

— Да, в прошлом году девять наших школ приняли участие в областной программе, и в результате ремонта и переоборудования помещений, которые не были приспособлены для учебного процесса, было создано дополнительно 561 новое место. В этом году мы планируем подать заявку ещё на восемь школ, чтобы создать ещё 465 новых мест. В марте мы должны определиться с подрядчиком, который будет проектировать новую школу на 1275 мест в микрорайоне Южный, чтобы в 2018 году приступить к её строительству. Будем претендовать на участие в федеральных и областных программах, потому что самим необходимых для этого 800 млн рублей нам не найти. Микрорайон Южный в последние годы был главной точкой роста города по строительству жилья. Социальная инфраструктура там пока отстаёт от развития района — школы там работают в две смены.

— Кстати, вы переехали из Екатеринбурга?

— Да, я живу в Каменске, продаю квартиру в Екатеринбурге. Надеюсь, что скоро оборву последнюю связь с ним (шутит).