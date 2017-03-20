Россия и Япония провели переговоры в формате «2+2»

В ходе российско-японских консультаций в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и обороны, Токио, 20 марта 2017 года. Фото: mid.ru

ТОКИО. На состоявшихся в понедельник, 20 марта, российско-японских переговорах министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИДа Сергей Лавров встретились со своими японскими коллегами Томоми Инада и Фумио Кисидой (главы тех же ведомств Японии).

Они обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и попытались укрепить доверие между странами. Как рассказал российский министр обороны на пресс-конференции по результатам переговоров, только в 2017 году план сотрудничества военных ведомств России и Японии предусматривает проведение более 30 различных совместных мероприятий. Сергей Шойгу заявил, что соглашение с Японией о предотвращении военных инцидентов не утратило актуальности, и сегодня нет помех для его подписания.

Впрочем, как пишет «Коммерсант», старые проблемы тоже дали о себе знать: на двусторонней встрече с Сергеем Шойгу госпожа Инада выразила озабоченность в связи с усилением российского военного присутствия на Курилах и размещением там ракет класса «земля-корабль».