Депутаты отказались снижать муниципальный фильтр

Главному инициатору снижения муниципального фильтра — руководителю фракции КПРФ Александру Ивачеву, не удалось переманить на свою сторону всех депутатов. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты свердловского Заксобрания отклонили законопроект оппозиционных партий о снижении муниципального фильтра, который в этом году предстоит пройти всем кандидатам в губернаторы Свердловской области.

Речь идёт о количестве подписей муниципальных депутатов, которыми должен будет заручиться каждый кандидат. Согласно действующему закону, желающим принять участие в выборах необходимо собрать подписи 7,9 процента от общего числа местных депутатов (около 126 подписей), представляющих не менее 55 муниципалитетов региона. Депутаты предлагали снизить порог до 5 процентов.

С инициативой пересмотреть эту норму выступили депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

— Интерес людей к выборам каждый год падает. Давайте хотя бы ради интриги снизим барьер, — обращаясь к фракции «Единой России», предложил депутат Евгений Зяблицев.

Также во время обсуждения оппозиционеры поинтересовались у лидера свердловских единороссов Виктора Шептияо том, будут ли муниципальные депутаты от «ЕР» поддерживать выдвижение кандидатов от других партий. Шептий ответил, что вопрос ещё не обсуждался. В итоге законопроект поддержали лишь 7 депутатов, ещё 6 воздержались, а 28 проголосовали против.