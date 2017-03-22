Нужны ли Среднему Уралу выборы губернатора?

Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов, экс-глава администрации губернатора Свердловской области

В единый день голосования, 10 сентября, впервые за последние четырнадцать лет в Свердловской области пройдут выборы губернатора. На днях среди местных активистов разгорелась дискуссия о том, нужны ли вообще выборы губернатора в регионе. «ОГ» провела опрос среди свердловчан и выяснила, что большинство — за выборы. Тем не менее, судя по явке на выборы (например, на недавних довыборах в гордуму Екатеринбурга явка была менее 20 процентов), свердловчане почему-то не спешат этим правом воспользоваться.

Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов, экс-глава администрации губернатора Свердловской области:

— Я был участником и свидетелем многих выборных кампаний и уверен, что глас народа — самый верный. Да, бывают ошибки на выборах разных уровней. Но люди сами понимают, что они совершили ошибку, и в следующий раз её не повторят. В мире существует много разных систем — в том числе с назначением по вертикали, такие системы тоже имеют право на существование, но мне кажется, выборная система самая честная, справедливая и ответственная для тех, кого избирают. Россель трижды побеждал на губернаторских выборах, избирался в Совет Федерации (первый состав там был выборный). Я делаю вывод в том числе и на его примере. Прошли времена, когда к власти могли прий-

ти говоруны, сегодня избирателям лапшу на уши уже не повесишь. А чтобы была высокая явка, нужны конкурентные выборы: борьба программ, борьба идей. Апатия идёт не оттого, есть выборы или нет. Люди считают, что это их не касается, без них всё давно решено. Это «страусиная политика» нас всех. Чего ходить? Я лучше в огород поеду. По Конституции РФ власть принадлежит народу. Народ и есть власть, и он себе выбирает достойного руководителя.

Анатолий Меренков, директор департамента политологии и социологии УрФУ:

— Наш народ хочет, чтобы его мнением интересовались. Когда федеральная власть назначает кого-то, следовательно, у людей возникает ощущение, что их мнением пренебрегают, как пешками. Людям нужна возможность выбирать (пусть и с элементами игры) между разными кандидатами. Отсюда у народа возникает ощущение, что он влияет на изменения. Во-первых, это сильно укрепляет авторитет власти. Во-вторых, даёт возможность в ряде ситуаций выбрать людей, которые действительно в большей степени подходят, чем те, которые могут назначаться сверху. Что касается традиционной низкой явки, то тут дело в том, что у нас далеко не все сограждане ощущают силу своего влияния. Например, сегодня в бланках для голосования отсутствует пункт: «Против всех». Второй момент — кандидаты не всегда убеждают избирателей своими программами, что они действительно выполнят то, что хотят жители конкретного региона.

Александр Павловских, главный врач алапаевской центральной горбольницы:

— Я однозначно выступаю за назначение губернаторов. Я за жёсткую вертикаль власти. При назначении губернатор получает определённый политический вес, ему обеспечивается поддержка по линии президента и правительства. И спрос, соответственно, строже. При не-

удовлетворительной работе главу региона может отправить в отставку тот, кто его назначил. Если при назначении пост занимает опытный и уже показавший себя в деле человек, то на выборах власть может получить тот, кто не знает, что с ней делать. Пока он освоится и начнёт работать в полную силу, пройдёт год-другой. Время потратится впустую. Ещё один минус выборов — существенную роль там играют технологии. В результате люди зачастую голосуют не разумом, а сердцем. Избиратели голосуют за известного всем человека, а потом оказывается, что звездою он может быть только в своей профессии. Потом летят жалобы Владимиру Путину на некомпетентность чиновника-новичка, а президент вправе ответить: вы его сами выбрали.

Андрей Фролов, предприниматель:

— Я за выборы, потому что тогда у системы появляется обратная связь «избиратель — губернатор». Тот, кто назначает губернаторов, может делать это по каким-то своим, иногда ошибочным основаниям, а местные жители должны от себя выдвигать человека, с которого они потом могли бы спросить. А губернатор, надеясь избраться вновь, тогда будет перед жителями отчитываться. Если губернатора будут назначать сверху, то логично, что в первую очередь его будет беспокоить то, как его работа смотрится из Москвы, а не то, насколько хорошо идут дела у свердловчан. Я бы хотел, чтобы губернатор решал задачи, которые ожидают от него жители области, а не Москва. Сам я тоже стараюсь всегда ходить на выборы.

Илья Чиж, депутат думы МО Алапаевское:

— Возможно, выборы губернатора — это не идеальный политический инструмент, но они однозначно нужны. Это один из элементов демократии. Но наших людей сложно понять — многие хотят, чтобы такая возможность была, но при этом ею не пользуются, потому что не верят, что их голос что-то решит. Отсюда и низкая явка. Губернатор просто по своей должности всегда крайний. У муниципальных властей не на всё хватает денег, и они жалуются, что бюджет ограничен, а федеральная власть — далеко, поэтому всю ответственность возлагают на губернатора. И попробуйте переубедить в этом сельского жителя, которому после банкротства предприятия стало нечем кормить семью, или пенсионерку, которой сказали, что в больнице нет реагентов, чтобы сделать общий анализ крови.

Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал»:

— Я считаю, что выборы однозначно нужны, причём во все ветви власти. Надо выбирать как депутатов и глав городов, так и губернаторов. Это честно по отношению к народу и повышает ответственность власти перед людьми — они меня выбрали, значит, я им должен. А ещё, на мой взгляд, губернатор должен выбираться на неограниченное время. Если всё в регионе нормально, народ доволен, то какой смысл что-то менять каждые несколько лет? Пусть губернатор и работает, сколько ему нравится.

Виталий Дунин, гендиректор ЗАО «Агропромышленный комбинат «Белореченский»:

— Я за выборы. Они добавляют ответственности губернаторам перед людьми, которые за них проголосовали. Опыт назначений, который у нас есть, очень сложный. Сейчас нет той кадровой обоймы, какая была в СССР. Даже у нас в Белоярском районе в советское время было 12 совхозов, и каждый второй директор мог быть главой района или думы. У них был финансовый и организационный опыт работы. Потому что была подготовка с раннего детства: сначала ребёнок становился октябрёнком и уже тогда получал какую-нибудь должность в «звёздочке». Следом — пионерия, дальше — комсомол, стройотряды и так далее. Сегодня такого нет.

Андрей Самочёрнов, глава Артёмовского ГО:

— Лично я считаю, что оба варианта имеют право на существование, у каждого есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, назначенный губернатор будет с большей ответственностью подходить к своей работе. С него всегда можно спросить, принять какие-то меры. Выборы у нас не всегда проходят спокойно, нередко применяются различные технологии. Под их влиянием народ может выбрать человека, который совершенно не готов руководить регионом. С другой стороны, прямые выборы тоже хороши: если народ выбрал — значит, к человеку есть определённый уровень доверия.

Леонид Гункевич, председатель свердловского регионального отделения «Деловой России»:

— Власть на разных уровнях должна быть выборной. В том числе, губернатора тоже должны выбирать люди. Область должен возглавлять человек, которому люди доверяют и с которым они связывают какие-то надежды, ожидания. Для представителей бизнеса этот уровень доверия к власти играет большую роль, только так можно добиться стабильности и роста экономических показателей.

Сергей Топорков, глава администрации села Аятское Невьянского ГО:

— Губернаторов должен назначать президент. Любому руководителю проще работать с подчинённым, которого он назначил сам. К выборам я отношусь прохладно, так как в ходе кампании на людей прицельно выливаются ушаты грязи, про оппонентов сочиняются небылицы. Народ не знает, чему и кому верить, падает авторитет власти как таковой. А в день выборов приходят наши бабушки на участки и начинают искать среди претендентов знакомые фамилии или просто фотографии посимпатичнее…

Николай Коляда, драматург, художественный руководитель «Коляда-Театра»:

— Мне всё равно. Я хотел бы, чтобы на этом посту был умный, вменяемый человек, любящий театр, культуру, искусство. Куйвашев — такой. Он мне очень помог в жизни. Новый театр, в котором мы сейчас живём, — это заслуга его и Крекова. Я не хожу на выборы много лет. Сходил бы с радостью, но не получается — как специально, нахожусь в это время за пределами города, области или страны.