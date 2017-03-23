Кто останется за Машкова?

За пять лет руководства Новоуральском Владимир Машков зарекомендовал себя как опытный управленец. Фото: Алексей Кунилов

Глава Новоуральска Владимир Машков переходит работать в правительство Калининградской области, об этом руководитель уральского «атомграда» официально сообщил во время традиционной встречи губернатора с главами муниципалитетов. Какую должность опытный управленец займёт в команде самого молодого российского губернатора (должность врио главы региона исполняет 30-летний Антон Алиханов, назначенный на этот пост в октябре прошлого года), пока не уточняется.

— Я доложил губернатору о состоянии дел в городском округе, обсудил планы по развитию Новоуральска и проинформировал о предстоящей отставке в связи с предложением, поступившим со стороны соответствующих структур администрации президента, — сообщил «ОГ» Владимир Машков. — На следующей неделе я отчитаюсь перед депутатами думы о проделанной работе и объявлю об отставке. 7 апреля отмечу день рождения (который, кстати, совпадает с днём рождения Калининградской области. — Прим. ред.) и после этого перееду в Калининградскую область.

Как сообщил «ОГ» Владимир Машков, он посетил Калининград во время отпуска.

— Регион непростой — российский эксклав, один из ключевых регионов с военно-стратегической точки зрения субъектов страны, интересный культурным наследием и туристическим потенциалом. Работы много, но поставленные задачи мне очень интересны, — заключил Владимир Машков. Также он добавил, что планирует принимать участие в развитии сотрудничества областей, прежде всего — в туристической сфере.

Между тем после ухода Владимира Машкова Новоуральск ждёт избирательная кампания в гордуму и выборы мэра по новой, конкурсной системе. Состав конкурсной комиссии в городском округе будет состоять из трёх частей: первая будет назначена думой городского округа, вторая — губернатором Свердловской области, а ещё одна треть — руководителем госкорпорации «Росатом».

Нынешний глава заявил, что в городе есть сильные управленцы, которые смогут составить ему достойную замену. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Новоуральска эксперты считают главу администрации муниципалитета Александра Баранова.