Всё о муниципальном фильтре

Кандидаты, желающие принять участие в выборах губернатора Свердловской области, должны пройти жёсткий муниципальный фильтр. Фото: Алексей Кунилов

«ОГ» начинает серию публикаций о подготовке Среднего Урала к единому дню голосования (10 сентября), когда в регионе пройдут сразу несколько выборов, включая губернаторские. В первом интервью председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников рассказал об особенностях выдвижения кандидатов на пост главы региона.

— Валерий Аркадьевич, подготовка к единому дню голосования уже началась?

— 10 сентября 2017 года жителей нашей области ждут сразу несколько выборов. Конечно, главные из них: выборы губернатора Свердловской области. В этот же день в 52 муниципальных образованиях пройдут выборы в органы местного самоуправления. Сейчас наша приоритетная задача — обучить руководителей и членов всех уровней избирательных комиссий. Уже больше месяца, начиная с февраля, работники аппарата свердловского избиркома на базе межтерриториальных центров повышения правовой культуры проводят выездные семинары-практикумы для членов территориальных комиссий.

В декабре прошлого года Валерий Чайников был переизбран председателем Избирательной комиссии Свердловской области. Фото: facebook.com/iksvo

— Как будут проходить выборы губернатора?

— Как известно, в конце мая 2017 года истекает пятилетний срок полномочий действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. До официального истечения этого срока Президент РФ назначит временно исполняющего обязанности главы региона. 10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые выборы высшего должностного лица Свердловской области. Они проводятся по системе абсолютного большинства. Другими словами, чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

— Когда будут назначены выборы главы региона?

— Решение о назначении выборов губернатора Законодательное собрание Свердловской области должно принять в промежутке между 1–11 июня 2017 года. На следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов начинается процедура выдвижения кандидатов.

— Как она выглядит?

— Кандидатов на должность губернатора могут выдвигать только политические партии. Самовыдвижение на этих выборах законом не предусмотрено. Кандидатом на эту должность может быть выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным правом. Политические партии выдвигают кандидатов на областном уровне — на конференции регионального отделения либо на федеральном уровне — на съезде партии. Выдвинутый кандидат должен заручиться поддержкой у избранных населением глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, которые эту поддержку выражают путём проставления своих подписей в листах поддержки выдвижения кандидата.

— Это и есть так называемый муниципальный фильтр?

— Да. Кандидаты должны заручиться поддержкой не менее 7,9 процента от общего числа депутатов и глав всех муниципальных образований (включая городские и сельские поселения) Свердловской области. В абсолютном выражении — это 126 подписей. При этом максимально допустимое для представления количество — 132 подписи. Число муниципальных образований, в которых собираются подписи, должно быть не менее 3/4 от общего числа городских округов и муниципальных районов на территории области. То есть подписи должны быть получены не менее чем в 55 городских округах и муниципальных районах.

— Предусмотрены ли какие-то исключения, ограничения при прохождении муниципального фильтра?

— Да, и немало. К примеру, главы муниципальных образований, избранные по конкурсу, права ставить свою подпись в листе поддержки не имеют. Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией. Не допускается отзыв ранее поставленной подписи. Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. При этом все расходы на сбор подписей должны проводиться за счёт средств избирательных фондов кандидатов.

В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме.

После того как кандидаты предоставят подписи, облизбирком организует необходимую проверку соблюдения порядка сбора подписей.

— Когда облизбирком назовёт тех кандидатов, которые успешно зарегистрированы?

— Не позднее 4 августа 2017 года. 12 августа стартует предвыборная агитация.