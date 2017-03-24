Областная газета
Политика 24 марта 2017, 19:23

«Для вертикали неважно — оппозиционер ты или нет»

По словам Людмилы Бабушкиной, председателя регионального Заксобрания, в депутатскую вертикаль уже изъявили желание вступить около 150 народных избранников. Фото: Павел Ворожцов

В понедельник в Екатеринбурге в здании регионального правительства пройдёт первое заседание ассамблеи «Депутатской вертикали» — высшего руководящего органа недавно созданной структуры, цель которой — наладить тесное сотрудничество между народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных. Накануне председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала, кто войдёт в депутатское объединение, как выстроятся отношения с оппозиционными партиями, и чем эта вертикаль поможет жителям области.

— Людмила Валентиновна, сколько человек уже изъявили желание вступить в вертикаль? Есть ли среди них представители оппозиционных партий?

— Вступление в региональное объединение «Депутатская вертикаль» имеет заявительный характер: в адрес руководителя рабочей группы Павла Владимировича Крашенинникова нужно письменно изъявить желание участвовать в работе. На наш взгляд, так повышается ответственность. Из депутатов Законодательного собрания заявления написали 30 человек. Среди них не только представители «Единой России», а например, коммунисты Вячеслав Вегнер, Игорь Аксёнов и представитель ЛДПР Александр Коркин. Среди участников — восемь депутатов Государственной думы Российской Федерации. И 92 представителя с территорий — руководители муниципальных дум. Для «Депутатской вертикали» неважно — к какой политической партии депутат относится. Её задача — работа в интересах жителей Свердловской области.

— В муниципалитетах больше тысячи депутатов, не получится ли так, что они начнут регулярно направлять вам свои инициативы в больших объёмах?

— В каждом управленческом округе будут созданы свои отделения «Депутатской вертикали». Поэтому все инициативы изначально будут обсуждаться в отделениях, естественно, не каждый станет проектом федерального закона. Но системные, проблемные вопросы, с которыми вертикаль коллегиально согласится, мы трансформируем в законодательные инициативы и будем направлять в Госдуму.

— Как в отделениях будут решать — пропустить или зарубить инициативу?

— Все обсуждаемые вопросы будут выноситься на голосование.

— От чьего имени будут вноситься законодательные инициативы после рассмотрения и утверждения их участниками вертикали?

— Конечно, у самой структуры нет права законодательной инициативы. Но в комитетах Государственной думы у нас есть свои представители, будем действовать через них. Также Законодательное собрание является субъектом права и может вносить законодательные инициативы.

— Людмила Валентиновна, какие вопросы будут обсуждаться на первой ассамблее?

— В первую очередь организационные. В преддверии заседания ассамблеи была создана рабочая группа для подготовки положения о «Депутатской вертикали». В понедельник нам предстоит его принять. Также будут избраны три сопредседателя. Вместе они возглавят исполнительный орган депутатского объединения — совет, который будет заниматься рассмотрением законодательных инициатив и предложений и осуществлять взаимодействие всех уровней вертикали: Госдумы, Совета Федерации, Заксобрания и представительных органов муниципальных образований. В состав совета будут входить также представители Общественной палаты и отделений из муниципальных образований области.

— Уже известно, кто будет выдвинут на названные должности?

— Двух сопредседателей изберут из состава депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации. Предлагаются кандидатуры Павла Владимировича Крашенинникова, которого также выдвинут на должность председателя ассамблеи, и Аркадия Михайловича Чернецкого. Ещё одним сопредседателем, как записано в положении, будет председатель регионального Заксобрания. Совет должен собираться не реже одного раза в квартал, а ассамблея — не реже двух раз в год.

— С какими инициативами уже готова выступить вертикаль?

— В своё время на региональном уровне законом мы установили административную ответственность за проезд или стоянку автомобилей на газонах, но прокуратура совершенно справедливо опротестовала это решение, так как подобной нормы не было в федеральном законодательстве. Сегодня мы смогли в кратчайшие сроки передать этот законопроект в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, который возглавляет Павел Владимирович Крашенинников. Он успешно прошёл рассмотрение и вынесен на заседание Госдумы. Также мы предлагаем внести изменения в 16-ю статью федерального закона «О недрах». Суть их в том, чтобы при лицензировании работы по пользованию недрами в обязательном порядке учитывалось мнение региона. Сегодня федеральное законодательство этого не предусматривает. Ещё в связи с участившимися случаями нападений на бригады скорой помощи я дала поручение — создать рабочую группу и проработать вопрос внесения изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающих уголовную ответственность за нападение на медицинский персонал при исполнении должностных обязанностей. Думаю, участники депутатской вертикали подключатся, и мы обязательно добьёмся результата.

  • Опубликовано в №51 от 25.03.2017 
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