Юрий Чайка пообещал, что бизнес-климат подправит прокуратура

На совещании в Екатеринбурге генеральный прокурор Юрий Чайка отметил, что региональные бюджеты из-за штрафных санкций по неисполненным обязательствам муниципальных и госконтрактов несут потери в десятки миллионов рублей. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Екатеринбург на беспрецедентное по масштабам и уровню представительства участников совещание, посвящённое соблюдению законодательства в сфере своевременной оплаты государственных и муниципальных контрактов в Дальневосточном, Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах, прибыли губернаторы, уполномоченные по защите прав предпринимателей, сотрудники прокуратуры этих регионов.

Открывая совещание, генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что долг по госконтрактам в регионах этих округов на 1 марта нынешнего года составлял более 14 млрд рублей. Основные проблемы, характерные для всех субъектов, — в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ.

— В ряде случаев чиновники не только не оплачивают обязательства, но даже после обращения предпринимателей в суд по его решению не принимают мер по добровольному погашению задолженности, — отметил Юрий Чайка.

В качестве отрицательного примера на совещании не один раз называлась Курганская область: на данный момент здесь накоплена задолженность по выполненным контрактам в 1,4 млрд рублей. Для сравнения, общая задолженность регионов Уральского округа составляет 3 млрд рублей, Самый крупный долг у Приволжского округа — 5,8 млрд рублей.

Фото: Александр Зайцев

— В двух муниципалитетах Курганской области накоплена задолженность по потреблённым топливным ресурсам в 130 млн рублей. Однако только в преддверии сегодняшнего совещания прокуроры вынесли предостережения, — раскритиковал Чайка работу своих подчинённых.

Выступивший следом первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, который курирует это направление, уточнил, что речь в одном из случаев идёт о Шадринске. В муниципалитете накоплен долг по муниципальным контрактам в 78 млн рублей, погашено лишь 9 процентов. При этом предостережения прокуроры вынесли не главам, а начальникам финансовых отделов.

— Это видимость прокурорского вмешательства, а попросту — профанация, — подчеркнул Буксман.

Чем чреваты такие задолженности? Страдает репутация госструктур, а с ними и всего государства. Для исполнителя госконтракта законченной считается работа по факту отгрузки или подписания акта приёмки. Он должен заплатить налоги за прибыль, НДС, зарплату, сделать отчисления в Пенсионный фонд, а платить нечем — заказчик тянет с окончательным расчётом.

Во время пресс-подхода Юрий Чайка сообщил журналистам, что прокуратура будет и в дальнейшем контролировать как бизнес, так и поведение заказчиков государственных и муниципальных контрактов. В этом году Генпрокуратура впервые приняла участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума, где призвала предпринимателей при возникновении проблем с оплатой из бюджета госконтрактов обращаться без промедлений в надзорный орган. Были даже организованы специальная горячая линия и ежемесячные дни приёма для частного бизнеса. За полгода поступило около 500 обращений, треть их оказались вполне обоснованными.

— В ходе подготовки этого совещания выяснилось, что в Курганской области очень много нарушений по этой части, — сказал генпрокурор. — Хоть всех пересажай, но что толку? Мы решили, что местным властям надо помочь, создадим рабочую группу, выедем на место и разберёмся, в чём причина…

Органы прокуратуры намерены пристально следить за бизнес-климатом в стране.