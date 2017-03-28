В ЗакСО Михаил Зубарев состоит в комитете по бюджету, финансам и налогам. Фото: Алексей Кунилов

Руководитель фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании Михаил ЗУБАРЕВ одним из преимуществ партии считает быстрый карьерный рост. Действительно, в Госдуме и региональном парламенте средний возраст либерал-демократов — чуть за 30. Тем не менее до сих пор самым ярким её представителем почему-то остаётся лидер партии — Владимир Жириновский. В интервью «ОГ» оппозиционер рассказал, что мешает молодым элдэпээровцам избираться в одномандатных округах и выживет ли партия, если Владимир Вольфович перестанет быть у руля.

— В сентябре выборы губернатора Свердловской области. ЛДПР выставит своего кандидата?

— Мы участвуем во всех избирательных кампаниях, и губернаторская не будет исключением. Как будут объявлены выборы, ЛДПР предложит свою кандидатуру, которую на конференции предложит Высший совет партии.

— Кандидату предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать почти 130 подписей депутатов местных дум. Насколько я знаю, у ЛДПР нет стольких представителей.

— В муниципальных думах много самовыдвиженцев. Хоть они и не являются депутатами от ЛДПР, нашу идеологию разделяют и уважают Жириновского. Поэтому подписи поставят.

— Вариант выставить на губернаторские выборы единого кандидата от оппозиции рассматриваете?

— Фракция ЛДПР в такие договорённости не вступает.

— В прошлом году ходили разговоры о том, что в региональном отделении ЛДПР раздрай. На ваш взгляд, насколько успешно отделение отработало на сентябрьских выборах?

— Тот шлейф в СМИ, мол, в ЛДПР все переругались — это образ, создаваемый нашими оппонентами. Лучший индикатор того, как отработало отделение — итоги выборов. Мы увеличили процент голосов избирателей в Госдуму, сохранив там двух свердловских депутатов, увеличили процент в Заксобрание, сохранив четырёх депутатов, избрали несколько депутатов в муниципальные думы. Выборы показали, что доверие населения не стало меньше, где-то даже больше.

— Почему у ЛДПР не было ни одной победы в одномандатных округах?

— Взять, к примеру, Нижний Тагил. Кто там шёл одномандатниками? Директора двух крупных предприятий, для которых открыты все двери. Поэтому как можно сравнивать директора завода и простого активиста ЛДПР, КПРФ или Справедливой России?

— А как же Вячеслав Погудин? Избирался в Тагилстроевском округе, не бизнесмен, а показал лучший результат на выборах в ЗакСО.

— Он порядка 30 лет работал в Нижнем Тагиле — и главврачом больницы, и заместителем главы города по социальной политике, и отработал один созыв в ЗакСО…

— Вы тоже в региональном парламенте созыв отработали.

— В Асбестовском округе моим конкурентом был экс-первый вице-премьер Свердловской области Владимир Власов, который одно время возглавлял Асбест. У него — административный ресурс, для него открыты все площадки. У меня изначально было понимание, что нужно работать либо на список, либо на себя. Политика — это расчёты и взвешивание, где больше шансов. Я сделал выбор в пользу списка кандидатов от партии ЛДПР. В итоге моя территориальная группа была второй по области.

— То есть успех кандидатов от партии большинства, по-вашему, заключается в их узнаваемости?

— Они были лучше обеспечены финансово и могли себе позволить дорогостоящую кампанию. Во-вторых, пресловутый административный ресурс никто не отменял.

— Почему чаще всего у руля регионального отделения ЛДПР стоят люди, связанные с бизнесом?

— На моей памяти нынешний координатор то ли 13-й, то ли 14-й. У Игоря Торощина, например, бизнеса не было. У Константина Субботина тоже…

— Зато у Дмитрия Обухова, Алексея Нежданова, Владимира Таскаева, Даниила Шилкова — был.

— Эти люди не вступили в ЛДПР накануне их назначения на должность координаторов. Даниил Шилков, который был координатором до декабря прошлого года, пришёл в партию в 2011 году. Владимир Павлович, когда пришёл в координаторы отделения, олигархом не был. Если мы коснулись Обухова, то он был членом партии с начала нулевых годов. Также и Нежданов, который работал в команде с Таскаевым порядка 5–7 лет.

— Почему у вас всегда Жириновский возглавляет партийные списки на выборах?

— Во-первых, когда Жириновский возглавляет список, он своим именем гарантирует, что в этом списке честные, достойные люди. Во-вторых, посмотрите списки других фракций, например КПРФ. Раньше список возглавлял Дмитрий Шадрин, сейчас — секретарь регионального обкома Александр Ивачёв. Получается, что при любом раскладе они проходят. Какой тогда интерес седьмому-восьмому человеку в списке биться за голоса избирателей, когда он понимает, что по факту работает на имя лидера списка. У нас такого нет. Проходит только сильнейшая группа.

— К слову, об авторитете Жириновского. Есть много схожих мнений о том, что партия держится лишь на нём.

— Молодая скамейка запасных есть. Так что флаг ЛДПР не упадёт на землю. Преимущество ЛДПР перед другими партиями — у нас очень быстрый карьерный рост. Если посмотреть возраст нашей фракции в Госдуме — немного за 30. Например, в 18 лет человек от нас может избраться в сельскую думу. Поработать и понять, что это не его, либо пойти дальше. В 25–30 дорасти до уровня Заксобрания. Набраться там ума. В 40–45 — оптимальный возраст, чтобы пойти в Госдуму или губернаторы.

Кстати Это третья публикация из цикла интервью с лидерами свердловской оппозиции. Интервью с депутатом ЗакСО от «Справедливой России» Дмитрием Иониным было опубликовано 11 ноября 2016 года («Политика в регионе закончилась»). Интервью с лидером регионального отделения КПРФ Александром Ивачёвым вышло 17 ноября 2016 («Их уход — это очищение партии»).