Областная газета
Политика 28 марта 2017, 07:00

«Фракция ЛДПР в такие договорённости не вступает»

В ЗакСО Михаил Зубарев состоит в комитете по бюджету, финансам и налогам. Фото: Алексей Кунилов

Руководитель фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании Михаил ЗУБАРЕВ одним из преимуществ партии считает быстрый карьерный рост. Действительно, в Госдуме и региональном парламенте средний возраст либерал-демократов — чуть за 30. Тем не менее до сих пор самым ярким её представителем почему-то остаётся лидер партии — Владимир Жириновский. В интервью «ОГ» оппозиционер рассказал, что мешает молодым элдэпээровцам избираться в одномандатных округах и выживет ли партия, если Владимир Вольфович перестанет быть у руля.

— В сентябре выборы губернатора Свердловской области. ЛДПР выставит своего кандидата?

— Мы участвуем во всех избирательных кампаниях, и губернаторская не будет исключением. Как будут объявлены выборы, ЛДПР предложит свою кандидатуру, которую на конференции предложит Высший совет партии.

— Кандидату предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать почти 130 подписей депутатов местных дум. Насколько я знаю, у ЛДПР нет стольких представителей.

— В муниципальных думах много самовыдвиженцев. Хоть они и не являются депутатами от ЛДПР, нашу идеологию разделяют и уважают Жириновского. Поэтому подписи поставят.

— Вариант выставить на губернаторские выборы единого кандидата от оппозиции рассматриваете?

— Фракция ЛДПР в такие договорённости не вступает.

— В прошлом году ходили разговоры о том, что в региональном отделении ЛДПР раздрай. На ваш взгляд, насколько успешно отделение отработало на сентябрьских выборах?

— Тот шлейф в СМИ, мол, в ЛДПР все переругались — это образ, создаваемый нашими оппонентами. Лучший индикатор того, как отработало отделение — итоги выборов. Мы увеличили процент голосов избирателей в Госдуму, сохранив там двух свердловских депутатов, увеличили процент в Заксобрание, сохранив четырёх депутатов, избрали несколько депутатов в муниципальные думы. Выборы показали, что доверие населения не стало меньше, где-то даже больше.

— Почему у ЛДПР не было ни одной победы в одномандатных округах?

— Взять, к примеру, Нижний Тагил. Кто там шёл одномандатниками? Директора двух крупных предприятий, для которых открыты все двери. Поэтому как можно сравнивать директора завода и простого активиста ЛДПР, КПРФ или Справедливой России?

— А как же Вячеслав Погудин? Избирался в Тагилстроевском округе, не бизнесмен, а показал лучший результат на выборах в ЗакСО.

— Он порядка 30 лет работал в Нижнем Тагиле — и главврачом больницы, и заместителем главы города по социальной политике, и отработал один созыв в ЗакСО…

— Вы тоже в региональном парламенте созыв отработали.

— В Асбестовском округе моим конкурентом был экс-первый вице-премьер Свердловской области Владимир Власов, который одно время возглавлял Асбест. У него — административный ресурс, для него открыты все площадки. У меня изначально было понимание, что нужно работать либо на список, либо на себя. Политика — это расчёты и взвешивание, где больше шансов. Я сделал выбор в пользу списка кандидатов от партии ЛДПР. В итоге моя территориальная группа была второй по области.

— То есть успех кандидатов от партии большинства, по-вашему, заключается в их узнаваемости?

— Они были лучше обеспечены финансово и могли себе позволить дорогостоящую кампанию. Во-вторых, пресловутый административный ресурс никто не отменял.

— Почему чаще всего у руля регионального отделения ЛДПР стоят люди, связанные с бизнесом?

— На моей памяти нынешний координатор то ли 13-й, то ли 14-й. У Игоря Торощина, например, бизнеса не было. У Константина Субботина тоже…

— Зато у Дмитрия Обухова, Алексея Нежданова, Владимира Таскаева, Даниила Шилкова — был.

— Эти люди не вступили в ЛДПР накануне их назначения на должность координаторов. Даниил Шилков, который был координатором до декабря прошлого года, пришёл в партию в 2011 году. Владимир Павлович, когда пришёл в координаторы отделения, олигархом не был. Если мы коснулись Обухова, то он был членом партии с начала нулевых годов. Также и Нежданов, который работал в команде с Таскаевым порядка 5–7 лет.

— Почему у вас всегда Жириновский возглавляет партийные списки на выборах?

— Во-первых, когда Жириновский возглавляет список, он своим именем гарантирует, что в этом списке честные, достойные люди. Во-вторых, посмотрите списки других фракций, например КПРФ. Раньше список возглавлял Дмитрий Шадрин, сейчас — секретарь регионального обкома Александр Ивачёв. Получается, что при любом раскладе они проходят. Какой тогда интерес седьмому-восьмому человеку в списке биться за голоса избирателей, когда он понимает, что по факту работает на имя лидера списка. У нас такого нет. Проходит только сильнейшая группа.

— К слову, об авторитете Жириновского. Есть много схожих мнений о том, что партия держится лишь на нём.

— Молодая скамейка запасных есть. Так что флаг ЛДПР не упадёт на землю. Преимущество ЛДПР перед другими партиями — у нас очень быстрый карьерный рост. Если посмотреть возраст нашей фракции в Госдуме — немного за 30. Например, в 18 лет человек от нас может избраться в сельскую думу. Поработать и понять, что это не его, либо пойти дальше. В 25–30 дорасти до уровня Заксобрания. Набраться там ума. В 40–45 — оптимальный возраст, чтобы пойти в Госдуму или губернаторы.

Кстати

Это третья публикация из цикла интервью с лидерами свердловской оппозиции. Интервью с депутатом ЗакСО от «Справедливой России» Дмитрием Иониным было опубликовано 11 ноября 2016 года («Политика в регионе закончилась»). Интервью с лидером регионального отделения КПРФ Александром Ивачёвым вышло 17 ноября 2016 («Их уход — это очищение партии»).

  • Опубликовано в №52от 28.03.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор транспортных средств Кузнецкий мост - подробнее по ссылке.

Пирожное с доставкой на дом, подробное описание тут.

Тюльпаны цветы с доставкой, подробности здесь.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам