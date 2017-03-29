Глав усадили за «паспортный стол»

Вчера, 28 марта, губернатор Евгений Куйвашев провёл совещание с главами муниципальных образований региона в новом формате — руководителям рассказали, что они должны сделать на своих территориях, чтобы добиться реализации в области 12 целевых моделей, принятых на федеральном и региональном уровнях и направленных на улучшение делового климата.
12 целевых моделей — это 12 сфер, в которых нужно добиться изменений, чтобы улучшить деловой климат в стране и регионе. Как пояснил в своём докладе первый замгубернатора области Алексей Орлов, для реализации целевых моделей у нас в регионе утверждено 12 «дорожных карт», в семи из них исполнителями или соисполнителями являются органы местного самоуправления. Таким образом, от деятельности глав территорий напрямую зависит достижение результата по 60 показателям из 272.
— Цель совещания — довести до руководителей муниципалитетов задачи, которые предстоит решить до конца этого года, чтобы регион мог остаться в лидерах рейтингов инвестиционной привлекательности. Некоторые муниципалитеты, в том числе малые, достигли очень хороших результатов по сокращению сроков выдачи различных разрешений. Опросы и статистика по итогам прошлого года показывают, что бизнес хорошо чувствует себя в Заречном, Ирбите, Асбесте, Берёзовском, Арамиле, Ревде, Рефтинском. Они составили достойную конкуренцию «инвестиционным столпам» региона — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, — отметил Алексей Орлов.
При этом среди слабых мест для многих территорий первый вице-губернатор назвал сокращение сроков техприсоединения и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане.
— Так, на начало 2017 года в Госкадастр внесены сведения о границах только 170 из 1 781 населённого пункта области. Это менее 10 процентов. Целевое значение на 2017 год — 30 процентов (535 населённых пунктов), — уточнил Алексей Орлов. — Кроме того, лишь 22 муниципальных образования области подписали соглашения об оптимизации сроков согласований с сетевыми компаниями. При этом на инвестсовете при губернаторе было рекомендовано заключить соглашения до 1 апреля 2017 года.
Также в рамках совещания прошло первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам области, где были утверждены паспорта важнейших региональных проектов — обозначены конкретные сроки и целевые показатели, которых нужно достигнуть.
- Для поддержки малого бизнеса будет создана сеть агентств по развитию территорий. Агентства будут предоставлять услуги предпринимательству в режиме одного окна не менее чем в 25 муниципальных образованиях. Кроме того, к марту 2019 года планируется доведение годового объёма закупок у субъектов индивидуального и малого предпринимательства со стороны крупнейших заказчиков до 17,5 процента.
- Для развития моногородов по итогам 2017 года предстоит создать 14,5 тысячи новых рабочих мест, не связанных с основным производством, а по итогам 2018 года — 22,5 тысячи мест накопленным итогом. Для этого предполагается создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в шести моногородах. Кроме Краснотурьинска, получившего такой статус, ТОСЭР должны появиться в Серове, Качканаре, Красноуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте.
- Для создания комфортной городской среды в ближайшие пять лет будет реализовано не менее ста проектов по благоустройству, до 40 процентов будет доведена доля дворовых территорий, соответствующих самым современным требованиям, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
- По программе развития экспорта в регионе количество предприятий-экспортёров должно увеличиться на 10 процентов к 2018 году, на 45 процентов — к 2025 году. Прирост объёмов промышленного несырьевого экспорта к 2018 году составит 5 процентов, к 2025 году — 28 процентов. Прирост стоимостных объёмов экспорта услуг к 2018 году достигнет 13 процентов, к 2025 году — 50 процентов.
- В рамках улучшения экологии к 2025 году необходимо полностью ликвидировать несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также уничтожить не менее восьми выявленных бесхозяйных мест размещения промышленных отходов. Помимо этого, благодаря введению в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО, будет перерабатываться 53 процента отходов, образуемых в области.
- Опубликовано в №53 от 29.03.2017