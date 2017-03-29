Глав усадили за «паспортный стол»

Паспорта стратегических областных проектов утвердили в присутствии мэров. Фото: Павел Ворожцов

Вчера, 28 марта, губернатор Евгений Куйвашев провёл совещание с главами муниципальных образований региона в новом формате — руководителям рассказали, что они должны сделать на своих территориях, чтобы добиться реализации в области 12 целевых моделей, принятых на федеральном и региональном уровнях и направленных на улучшение делового климата.

12 целевых моделей — это 12 сфер, в которых нужно добиться изменений, чтобы улучшить деловой климат в стране и регионе. Как пояснил в своём докладе первый замгубернатора области Алексей Орлов, для реализации целевых моделей у нас в регионе утверждено 12 «дорожных карт», в семи из них исполнителями или соисполнителями являются органы местного самоуправления. Таким образом, от деятельности глав территорий напрямую зависит достижение результата по 60 показателям из 272.

— Цель совещания — довести до руководителей муниципалитетов задачи, которые предстоит решить до конца этого года, чтобы регион мог остаться в лидерах рейтингов инвестиционной привлекательности. Некоторые муниципалитеты, в том числе малые, достигли очень хороших результатов по сокращению сроков выдачи различных разрешений. Опросы и статистика по итогам прошлого года показывают, что бизнес хорошо чувствует себя в Заречном, Ирбите, Асбесте, Берёзовском, Арамиле, Ревде, Рефтинском. Они составили достойную конкуренцию «инвестиционным столпам» региона — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, — отметил Алексей Орлов.

При этом среди слабых мест для многих территорий первый вице-губернатор назвал сокращение сроков техприсоединения и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане.

— Так, на начало 2017 года в Госкадастр внесены сведения о границах только 170 из 1 781 населённого пункта области. Это менее 10 процентов. Целевое значение на 2017 год — 30 процентов (535 населённых пунктов), — уточнил Алексей Орлов. — Кроме того, лишь 22 муниципальных образования области подписали соглашения об оптимизации сроков согласований с сетевыми компаниями. При этом на инвестсовете при губернаторе было рекомендовано заключить соглашения до 1 апреля 2017 года.

Также в рамках совещания прошло первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам области, где были утверждены паспорта важнейших региональных проектов — обозначены конкретные сроки и целевые показатели, которых нужно достигнуть.

Для поддержки малого бизнеса будет создана сеть агентств по развитию территорий. Агентства будут предоставлять услуги предпринимательству в режиме одного окна не менее чем в 25 муниципальных образованиях. Кроме того, к марту 2019 года планируется доведение годового объёма закупок у субъектов индивидуального и малого предпринимательства со стороны крупнейших заказчиков до 17,5 процента.

Для развития моногородов по итогам 2017 года предстоит создать 14,5 тысячи новых рабочих мест, не связанных с основным производством, а по итогам 2018 года — 22,5 тысячи мест накопленным итогом. Для этого предполагается создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в шести моногородах. Кроме Краснотурьинска, получившего такой статус, ТОСЭР должны появиться в Серове, Качканаре, Красноуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте.

Для создания комфортной городской среды в ближайшие пять лет будет реализовано не менее ста проектов по благоустройству, до 40 процентов будет доведена доля дворовых территорий, соответствующих самым современным требованиям, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

По программе развития экспорта в регионе количество предприятий-экспортёров должно увеличиться на 10 процентов к 2018 году, на 45 процентов — к 2025 году. Прирост объёмов промышленного несырьевого экспорта к 2018 году составит 5 процентов, к 2025 году — 28 процентов. Прирост стоимостных объёмов экспорта услуг к 2018 году достигнет 13 процентов, к 2025 году — 50 процентов.

В рамках улучшения экологии к 2025 году необходимо полностью ликвидировать несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также уничтожить не менее восьми выявленных бесхозяйных мест размещения промышленных отходов. Помимо этого, благодаря введению в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО, будет перерабатываться 53 процента отходов, образуемых в области.