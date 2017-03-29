Игорь Трофимов: «Если Екатеринбург и понесёт какие-то финансовые потери, то не в ущерб медицинским кадрам»

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. Фото: Алексей Кунилов

В среду, 29 марта, министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов в общении с журналистами опроверг слова представителя управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, отчитавшегося о сокращении годового бюджета городских больниц на 700 миллионов рублей. По словам министра, в мэрии завысили эту оценку.

Напомним, во вторник в рамках информационного часа в Екатеринбургской гордуме первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Татьяна Савинцева сообщила, что в прошлом году финансирование сферы здравоохранения в сравнении с 2015 годом сократилось на семь процентов — на 700 миллионов рублей. Она отметила, что сокращение в основном произошло «за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования», которые составляют 85 процентов от общего объёма финансирования.

— Цифра несколько некорректная, реальную цифру мы будем готовы назвать завтра (то есть в четверг во время заседания регионального правительства. — Прим. ред.). Потери объёмов по Екатеринбургу, конечно, есть, но они обусловлены развитием технологий, уменьшением коечного фонда и так далее, — прокомментировал Игорь Трофимов слова Савинцевой перед началом заседания коллегии министерства здравоохранения Свердловской области.

Министр также подчеркнул, что если Екатеринбург и понесёт какие-то финансовые потери, то не в ущерб медицинским кадрам и не в ущерб качеству и доступности услуг. Оптимизация будет происходить, например, «за счёт укрупнения работы бухгалтерии или уменьшения управленческого аппарата».

Игорь Трофимов также сообщил, что сейчас региональный минздрав работает над поручением губернатора Свердловской области, которое заключается в том, чтобы зарплата врачей составила 200 процентов от средней заработной платы по региону — свыше 55 тысяч рублей в месяц.

— Мы это фактически уже сделали, но средняя зарплата опять повысилась, и у нас есть возможность дальнейшего роста, — объясняет министр.

Что касается итогов прошлого года, то регион, по словам главы регионального минздрава, достиг высоких пределов в высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня практически нет очередей на высокотехнологичные операции.

— Сейчас мы продолжаем ремонт поликлиник, ведём работу по комплектованию учреждений медицинскими кадрами. В области идёт развитие телемедицины и работа по формированию единого консультационного поля: она проводится совместно с министерством связи, — резюмировал Игорь Трофимов.

Также у Трофимова поинтересовались, как изменилась ситуация с доставкой пациентов на гемодиализ.

— Верховный суд решил, что это — обязанность областного минздрава. Решение исполним и будем доставлять людей своим транспортом.