Областная газета
Политика 29 марта 2017, 18:32

Соглашения о выдвижении единых кандидатов от оппозиции нет

Александр Бурков уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 1999 году и даже вышел во второй тур. Фото: Алексей Кунилов

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что оппозиционные парламентские партии предварительно согласовали единых кандидатов для выдвижения на губернаторские выборы в семи регионах, которые пройдут в сентябре. В Свердловской области оппозиция должна поддержать лидера свердловских справороссов Александра Буркова.

По словам Сергея Миронова, три партии договорились о выдвижении единых кандидатов в 7 из 14 регионов. В двух из них это будут представители ЛДПР, ещё в двух – КПРФ, в трёх — СР.

— «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР в семи регионах определились с едиными кандидатами в губернаторы на выборах в сентябре 2017 года. Если говорить о «Справедливой России», я называю три региона (где партия выставит своих кандидатов. — Прим. ред.): Свердловская область — Александр Бурков, Ярославская область — Анатолий Грешневиков, Республика Карелия — Ирина Петеляева. Сильные, мощные кандидаты, — сообщил Сергей Миронов в эфире «России 24» во вторник.

По мнению лидера «эсеров», единые кандидаты от оппозиционных парламентских партий смогут беспрепятственно пройти муниципальный фильтр.

Первые слухи о партийной коалиции появились ещё на прошлой неделе. Но тогда они были сразу опровергнуты представителями КПРФ. В недавнем интервью «ОГ» (номер от 28 марта) руководитель фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании Михаил Зубарев, отвечая на вопрос о выставлении единого кандидата от оппозиции, также заявил, что «ЛДПР в такие договорённости не вступает».

— Итогового соглашения, подписанного всеми партиями, действительно нет. Но переговоры ведутся, пока обсуждаем кандидатов, — сообщил «ОГ» Александр Бурков.

Также в среду о своём намерении баллотироваться в губернаторы Свердловской области у себя на странице в Фейсбуке заявил бывший председатель свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Правда, самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах законодательно не разрешено. Поэтому, как пишет Ярутин у себя на странице в социальной сети, «мне предстоит решить, каким объединением я буду выдвинут».

  • Опубликовано в №54 от 30.03.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Подписка на "ОГ" с вкладкой

Подписка на

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

По ссылке услуга трезвый водитель стоимость Москва, подробное описание тут.

Газель перевозки цена Москва, подробнее по ссылке.

Доставка еды на дом KFC - недорого.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам