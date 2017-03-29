Соглашения о выдвижении единых кандидатов от оппозиции нет

Александр Бурков уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 1999 году и даже вышел во второй тур. Фото: Алексей Кунилов

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что оппозиционные парламентские партии предварительно согласовали единых кандидатов для выдвижения на губернаторские выборы в семи регионах, которые пройдут в сентябре. В Свердловской области оппозиция должна поддержать лидера свердловских справороссов Александра Буркова.

По словам Сергея Миронова, три партии договорились о выдвижении единых кандидатов в 7 из 14 регионов. В двух из них это будут представители ЛДПР, ещё в двух – КПРФ, в трёх — СР.

— «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР в семи регионах определились с едиными кандидатами в губернаторы на выборах в сентябре 2017 года. Если говорить о «Справедливой России», я называю три региона (где партия выставит своих кандидатов. — Прим. ред.): Свердловская область — Александр Бурков, Ярославская область — Анатолий Грешневиков, Республика Карелия — Ирина Петеляева. Сильные, мощные кандидаты, — сообщил Сергей Миронов в эфире «России 24» во вторник.

По мнению лидера «эсеров», единые кандидаты от оппозиционных парламентских партий смогут беспрепятственно пройти муниципальный фильтр.

Первые слухи о партийной коалиции появились ещё на прошлой неделе. Но тогда они были сразу опровергнуты представителями КПРФ. В недавнем интервью «ОГ» (номер от 28 марта) руководитель фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании Михаил Зубарев, отвечая на вопрос о выставлении единого кандидата от оппозиции, также заявил, что «ЛДПР в такие договорённости не вступает».

— Итогового соглашения, подписанного всеми партиями, действительно нет. Но переговоры ведутся, пока обсуждаем кандидатов, — сообщил «ОГ» Александр Бурков.

Также в среду о своём намерении баллотироваться в губернаторы Свердловской области у себя на странице в Фейсбуке заявил бывший председатель свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Правда, самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах законодательно не разрешено. Поэтому, как пишет Ярутин у себя на странице в социальной сети, «мне предстоит решить, каким объединением я буду выдвинут».