Областной минсельхоз попросил у депутатов 12,5 млн рублей на кредиты для аграриев

В областном минсельхозе посчитали, что удачное проведение посевной кампании - важнее, чем одна построенная спортплощадка. Депутаты с министерством согласились. Автор фото неизвестен

В региональном министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия нашли способ, как не провалить весеннюю посевную кампанию из-за новой схемы льготного кредитования аграриев. Одно из предложений — пожертвовать строительством нескольких спортплощадок.

Такое предложение вчера на заседании бюджетного комитета регионального Заксобрания озвучил первый замминистра областного АПК и продовольствия Сергей Шарапов.

Напомним, раньше аграрии получали в банке кредит под коммерческие проценты за вычетом той компенсации, что шла из регионального и федерального бюджетов. Теперь же они сразу могут взять в банке кредит по ставке от одного до пяти процентов годовых, но если их заявка будет одобрена в Министерстве сельского хозяйства России. Областной министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв в общении с «ОГ» уже говорил, что на сегодняшний день от сельхозорганизаций области в банки поступило заявок на общую сумму 696 миллионов рублей. Пока же одобрено и выдано кредитов на 241 миллион.

Из-за отказов в субсидированных кредитах сельхозпроизводителям ничего не остаётся, как брать коммерческие займы. Областное министерство нашло способ возместить сельхозтоваропроизводителям шесть процентов от стоимости обслуживания взятых ими в банке займов за счёт средств областного бюджета.

— На эти цели нам потребуется 12,5 млн рублей. У нас есть 10,5 млн рублей, которые заложены в бюджете на развитие оросительных сетей общего и индивидуального пользования. Мы уже говорили с нашими овощеводами, им не потребуются эти работы. Поэтому предлагаем перераспределить их. Также в бюджете заложено два миллиона рублей на строительство сети плоскостных спортивных сооружений. Есть предложение эти средства также пересмотреть в пользу АПК, — обратился к депутатам Сергей Шарапов.

Председатель комитета по молодёжной политике ЗакСО Елена Чечунова предложила не торопиться с перераспределением средств, которые были заложены в бюджете на строительство спортплощадок, и вынести предложение на обсуждение.

— Мы можем заботиться о чём угодно, но когда есть будет нечего, тогда и плоскостные сооружения будут не нужны, — обратился к Елене Чечуновой председатель бюджетного комитета Владимир Терешков. — Тем более за 2,5 млн вы построите максимум полтора плоскостных сооружения. А аграрии на эту сумму могут получить несколько десятков миллионов рублей связанных кредитов.