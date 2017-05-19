Тандем Евгения Куйвашева и Владимира Тунгусова показывает работоспособность

Анатолий Гагарин, политолог. Фото: Алексей Кунилов

Год назад, 19 мая, Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Владимира Тунгусова руководителем администрации губернатора области.

С приходом Владимира Тунгусова все разговоры о политической стабильности стали приобретать реальные очертания. Команды притёрлись друг к другу, возникло деловое сотрудничество и, насколько я могу судить, конфликтов внутри команды не существует, они сообща решают задачи, которые стоят перед регионом. Мы понимаем: политическая стабильность — залог экономической стабильности. Текущая обстановка позволяет воплощать долгосрочные проекты, привлекать в них инвесторов. Сейчас есть возможность разрабатывать драйвовые проекты, которые могут вытащить область вперёд и помочь войти в тройку самых успешных регионов России. Реализация проекта «Большой Екатеринбург» связана в том числе с изменением отношений между городом и областью. До того как возник этот альянс, говорить об агломерации было бессмысленно.

Владимир Тунгусов, по сути, стал руководителем политического блока. Это позволяет сделать прогноз, что штабов много не будет, будет один штаб, управляющий всей выборной системой. Это касается и выборов губернатора, и выборов в муниципалитетах. Соответственно, не будет чересполосицы, которая наблюдалась в 2013 году во время выборов главы Екатеринбурга. Тогда, как мы помним, были два штаба — «Единой России» и Якова Силина. Они слабо контактировали между собой, что приводило к диссонансу как в самой избирательной кампании, так и в сознании избирателей, которые не понимали: Силин вместе с «Единой Россией» или отдельно от неё, кто кого поддерживает? То единое начало, которое ляжет в основу избирательной кампании, я думаю, пойдёт на пользу делу. Это приведёт, с одной стороны, к экономии ресурсов, с другой стороны, к экономии звеньев управленческой цепи, которые часто не способствовали ходу самого выборного процесса.

Не думаю, что после 2018 года этот тандем изменится. Пока он показывает работоспособность и выгоден всем сторонам.