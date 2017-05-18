Евгений Куйвашев и Виктор Шептий на встрече во Дворце культуры Первоуральского новотрубного завода. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Глава региона: майские встречи

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы представителей партии «Единая Россия».

В четверг, 18 мая, врио главы региона Евгений Куйвашев и секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий приняли участие в первой встрече с секретарями первичных отделений «Единой России» в рамках предварительного голосования по выбору кандидата партии на губернаторские выборы.

Общение прошло во Дворце культуры Первоуральского новотрубного завода, где собрались 279 секретарей первичек со всего Западного управленческого округа. Встреча длилась полтора часа. 30 минут кандидатам отвели на то, чтобы они представили своё видение развития Свердловской области в перспективе ближайших пяти лет. На это Виктор Шептий сразу заявил, что главная цель встречи — общение партийного актива с основным кандидатом — Евгением Куйвашевым и передал слово ему. Врио главы региона объяснил присутствующим суть программы «Пятилетка развития», после чего в течение часа отвечал на вопросы из зала. Подробности читайте в завтрашнем номере «ОГ».

Всего в регионе пройдёт шесть таких встреч. В ходе них Евгений Куйвашев должен встретиться как минимум с 1,2 тысячи партийцев. Официально праймериз завершатся 10 июня на региональной конференции «Единой России», тогда же партия выдвинет кандидата в губернаторы. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября, в единый день голосования.