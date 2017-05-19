В праймериз в Нижнем Тагиле участвовали близнецы

Из двух братьев Перминовых на выборы пойдёт только один — директор спортшколы № 2 Олег Перминов (слева). Фото: Архив ДЮСШ № 2

Предвыборные праймериз «Единой России состоялись в Нижнем Тагиле. 198 выборщиков, определявших, кого намерена поддержать партия власти в муниципалитете 10 сентября, по кандидатам в мэры проголосовали за Сергея Носова, который опередил своего заместителя Владислава Пинаева на 17 голосов. При этом и во время дебатов, и при оглашении результатов праймериз Сергей Носов лоббировал его кандидатуру.

Тагильчане рассудили так: либо мэр ясно дал понять, кто будет с ним рядом на втором сроке, либо готовит себе замену в случае повышения.

При голосовании за кандидатов в депутаты выяснилось, что дума будет серьёзно обновлена. Одни действующие депутаты, в том числе и спикер Александр Маслов, не стали баллотироваться, другие не получили поддержки большинства на праймериз. Успешно преодолели предвыборный отбор Андрей Галахов, Вадим Раудштейн, Игорь Базилевич, Владимир Антонов, Никита Беркутов, Вячеслав Малых, Константин Шведов, Алексей Пырин. У действующего депутата Андрея Муриновичаоказалось столько же голосов, что и у представителя Уралвагонзавода Андрея Палатова. Собравшийся после голосования политсовет решил поддержать заводчанина, однако окончательное решение примет партконференция.

Успех звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой в Нижнем Тагиле повторил опытный кавээновец Михаил Виноградов. Шоумэн попал в партсписок по 13-му округу, обойдя соперника-юриста. Примечательными были выступления братьев Перминовых. Олег и Игорь — близнецы, оба мастера спорта по самбо и дзюдо, свою программную речь посвятили развитию спорта в городе. В итоге на выборы пойдёт директор спорт-школы № 2 Олег Перминов.