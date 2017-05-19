Евгений Куйвашев: «Как говорится, поехали!»

В пятницу Евгению Куйвашеву был презентован новый Airbus A321. «Авиационный парк «Уральских авиалиний» пополнился новым комфортным самолётом, который будет выполнять самые продолжительные рейсы. Фото:

Сюжет Глава региона: майские встречи

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы представителей партии «Единая Россия».

В четверг, 18 мая, врио главы региона Евгений Куйвашев принял участие в первой встрече с секретарями первичных отделений «Единой России» в рамках предварительного голосования по подбору кандидата от партии на губернаторские выборы. В ходе общения свердловские единороссы сделали несколько заявлений о предстоящей кампании и ещё раз подчеркнули, что иных кандидатур на выдвижение, кроме Куйвашева, они не рассматривают.

«Этот день войдёт в летопись»

Встреча с партактивом прошла во Дворце культуры Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), где собрались 279 секретарей местных отделений со всего Западного управленческого округа. Помимо них на встречу пригласили ветеранов, муниципальных служащих, представителей НКО... Народу было столько, что организаторам пришлось задействовать балкон Дворца культуры.

На входе в ДК гостей встречали ростовые куклы медведей (символ партии), тут же волонтёры раздавали прохожим синие кепки и воздушные шары. Звучала музыка. На фоне этого праздника выбивалась только женщина, устроившая одиночный пикет, взяв в руки плакат с надписью: «Куйвашев, помоги. Я уже не оптимист». Выяснилось, что она одна из сотни обманутых пайщиков ЖК «Оптимист», который никак не могут достроить в Первоуральске. Вопрос о проблемном доме прозвучал. Глава региона сообщил, что примерное понимание, как решать вопрос с «Оптимистом», есть.

– Этот день по праву войдёт в летопись Свердловской области и регионального отделения партии, – открыл встречу руководитель свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев, напомнив, что всего в регионе пройдёт шесть таких встреч. В ходе них Евгений Куйвашев должен встретиться как минимум с 1,2 тысячи партийцев.

Встреча длилась полтора часа. 30 минут кандидатам отвели на то, чтобы они представили своё видение развития Свердловской области в перспективе ближайших пяти лет. Первым слово дали второму участнику губернаторских праймериз секретарю регионального отделения «ЕР» Виктору Шептию. Однако он сразу заявил, что главная цель встречи – общение партийного актива с основным кандидатом – Евгением Куйвашевым.

– Я полагаю, пришло время и нам подключиться к обсуждению программы «Пятилетка развития», чтобы наш кандидат имел более сильную программу к моменту выборов, – произнёс Шептий. – В прошлом году на выборах в Заксобрание Евгений

Куйвашев возглавил региональный список партии, и его участие в выборах помогло нам получить большинство. Пришло время нам поработать на кандидата, который на конференции, 10 июня, будет выдвинут. В этом ни у кого нет сомнений.

Взяв микрофон, Евгений Куйвашев ещё раз напомнил собравшимся, что расценивает своё назначение врио губернатора как доверие и поддержку со стороны Президента страны того курса, которым идёт Свердловская область.

Евгений Куйвашев в течение часа отвечал на вопросы. Фото: Павел Ворожцов

Неожиданное заявление

– Ну что, как говорится, поехали! – под гул аплодисментов начал Куйвашев. – Я состою в «Единой России» с 2002 года. Для меня существует единственный вариант участия в кампании – от нашей партии.

Сначала он в двух словах обозначил, чего добился регион за последние пять лет. Вспомнил о росте индекса промышленного производства, ликвидации очереди в детские сады, повышении зарплат бюджетникам, увеличении продолжительности жизни. Следом перешёл к «Пятилетке развития» и обозначил, какие приоритетные задачи в рамках этой программы предстоит решить в муниципалитетах Западного управленческого округа. Например, по словам главы региона, чтобы школьники округа учились в одну смену, необходимо как минимум построить пять новых школ и ещё семь реконструировать. Кроме того, в каждом муниципалитете должны появиться новые рабочие места, объекты инфраструктуры. Так, уже в 2017 году в Дегтярске сдадут новый комплекс теплоснабжения. В Ревде запланирован ввод в эксплуатацию нового комплекса газотурбинной ТЭЦ. В Верхней Пышме в ближайшее время откроется новая детская поликлиника на 500 посещений в смену.

Реакцию в зале вызвало ещё одно заявление Евгения Куйвашева, который предложил сосредоточиться на поддержке социальной роли отцов.

– Поддержка должна быть такая же, как поддержка материнства, – подчеркнул он. – Кроме материальных стимулов, нужно предусмотреть шаги для общественного признания высокой роли отцовства.

Вопросы присутствующие на встрече задавали как устно, так и письменно, передавая записки на сцену через модераторов. Евгений Куйвашев обещал изучить все просьбы уральцев. Фото: Павел Ворожцов

Вопросы из зала

После презентации планов, последовали вопросы из зала. Первый вопрос зампредседателя думы Полевского Константин Поспелов адресовал Виктору Шептию. Он поинтересовался: есть ли шанс у других кандидатов в губернаторы пройти муниципальный фильтр, если в большинстве дум доминирует «Единая Россия»?

– Действительно, мы можем всех депутатов замкнуть на нашего кандидата, и никто больше не выдвинется. Но исходя из того, что у парламентских партий есть «ядерный» электорат, то было бы неправильно заниматься их исключением из кампании. Думаю, нашим муниципальным коллегам будет предложено поддержать кандидатов от других партий. Но прежде мы должны установить контакт с кандидатами из других партий и всё обсудить, – ответил Виктор Шептий.

Секретарь Первоуральского отделения партии Наталья Воробьёва напомнила, что в городе остро стоит проблема питьевой воды и поинтересовалась: окажет ли областной бюджет поддержку в реконструкции Верхне-Шайтанского водохранилища?

– Вопрос непростой. Сегодня утверждена программа по первоуральскому «Водоканалу», и деньги по ней будут. Мы рассматриваем варианты субсидирования. Но если есть нюансы и расхождения по финансированию, то и руководство города, и депутаты местной думы вправе обратиться в область. Мы обязательно поможем, – пообещал Куйвашев.

Одна из присутствующих в зале решила проигнорировать очерёдность и попыталась докричаться до главы региона с места. Евгений Куйвашев понял, что её сын, пенсионер полиции, не может претендовать на звание «Ветеран труда», хотя у него много наград. По её словам, помочь в этом вопросе может только подпись губернатора.

– Заявляю, что, если от моей подписи что-то зависит, я поставлю её прямо сейчас там, где её надо поставить. Но мне уже задавали аналогичный вопрос, я разбирался. Дело не во мне, а в приказе МВД, исключившее ряд наград, которые котируются для получения звания «Ветеран труда», – ответил Куйвашев.

Директор шалинского Дома культуры попросила губернатора помочь местным жителям с культурной программой.

– Обидно. В Крым, в Москву екатеринбургские театры ездят, чем мы хуже? – спросила она.

– У нас же на Урале есть поговорка про три дыры (на Урале три дыры – Шаля, Гари, Таборы. – Прим. ред.), – пошутил губернатор. – Но мне сказали, что Шаля из этой троицы выпала. Поэтому театр, если нужно, к вам отправлю, но только тогда, когда вы там детский сад достроите.

Поинтересовались у Евгения Куйвашева и про «детей войны».

– Мои родители могли бы отнестись к этой категории. Я спрашивал у отца: хочет ли он так называться. Не хочет. И многие тоже не хотят. Люди хотят получить льготы. И я их понимаю, они работали в послевоенное время, и многие их сверстники обладают статусом «Ветеран труда», а они нет. И возможностей уже нет. Знаете, я бы занялся тем, чтобы таких людей находить, выдавать им отраслевые или региональные грамоты, – заявил он.

В завершение встречи Евгений Куйвашев напомнил собравшимся, что Первоуральск – один из первых городов, которые он посетил, вступив в должность губернатора.

– Город тогда оставил не очень хорошее впечатление. После этого были произведены кадровые перестановки, проведена работа с ПНТЗ. В местной думе у вас такой раздрай был, а сейчас скандалов и склок нет. А где их нет, там территория развивается. Первоуральск тот от нынешнего сильно отличается. Конечно, проблем ещё много, я их знаю. Призываю вас объединяться вокруг главных проблем, всё решим, – подытожил Куйвашев.

В конце депутат Заксобрания по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу Альберт Абзалов вручил главе региона папку с наказами избирателей. Евгений Куйвашев пообещал изучить каждый из них.