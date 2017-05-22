Пять шагов к «Пятилетке развития»

Евгений Куйвашев на открытой встрече в рамках губернаторских праймериз. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

В начале этого года Евгений Куйвашев объявил о разработке региональной программы «Пятилетка развития». Тогда же было заявлено, что программа должна стать по-настоящему всенародной: вобрать в себя предложения свердловчан и пройти общественное обсуждение. В итоге все инициативы были проанализированы и обобщены. На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора впервые представил наглядную концепцию программы и объяснил, каких результатов должна достичь область в перспективе ближайших пяти лет.

Презентация «Пятилетки развития» прошла 18 мая в Первоуральске во время встречи врио главы региона с секретарями первичных отделений партии «Единая Россия» в рамках губернаторских праймериз. Напомним, Евгений Куйвашев — основной кандидат на выдвижение от «ЕР» на выборы главы Среднего Урала.

— Структура программы состоит из пяти основных направлений: сохранение и развитие человеческого потенциала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного самоуправления, — начал Евгений Куйвашев. — Каждое из этих направлений будет состоять из пяти основных шагов и оцениваться по пяти показателям.

Остановимся на одном из важнейших, по словам врио губернатора, направлений — развитии экономики. Согласно концепции программы, Свердловская область должна сделать ставку на увеличение промышленного производства, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса, привлечение инвестиций и увеличение доли потребления продукции, производимой на территории области.

Если все пять пунктов этого направления будут выполнены, то к 2021 году объём отгруженной продукции на Урале должен вырасти на 26 процентов и составить 2,2 млрд рублей. На 21 процент прогнозируется рост средней заработной платы, которая составит 42 450 рублей в месяц. На 62 процента должен увеличиться объём инвестиций в основной капитал и составить 559,6 млрд рублей. Планируется, что валовой региональный продукт (ВРП) покажет рост на 37 процентов и дойдёт до 2 610,7 млрд рублей. Объём оборота оптовой торговли должен прирасти 530 млрд рублей. Судя по тому, насколько удастся приблизиться к заявленным пяти показателям, можно будет оценивать исполнение программного направления.

Если говорить о контрольных показателях такого направления, как сохранение и развитие человеческого потенциала, то в области, например, на четыре года должна вырасти продолжительность жизни (до 74 лет). Кроме того, 91,4 процента школьников будут обучаться в одну смену. Сто процентов детей должны быть охвачены дополнительным образованием. Доля трудоустроившихся выпускников со средним профессиональным или высшим образованием обещает достичь 95 процентов. Ста процентам свердловчан должна быть доступна медицинская помощь.

Что касается комфортной среды проживания, то за пять лет в области планируется ввести 10,3 млн квадратных метров жилья. На 42,7 процента снизится количество коммунальных аварий. Доля переработки твёрдых коммунальных отходов достигнет 53 процентов (сейчас перерабатывают 21 процент ТКО).

Малому и среднему предпринимательству (МСП) обещают расширение контактов с региональной властью, поддержку лучших проектов, снижение административной и финансовой нагрузки. Всё это должно привести к тому, что через пять лет оборот продукции, производимой МСП, должен достичь 2 339,7 млрд рублей (рост на 32 процента). В МСП должно быть занято 40 процентов населения области (рост на 53 процента). Количество обученных действующих предпринимателей и граждан, желающих начать своё дело, достигнет 75 тысяч человек (рост в пять раз). Доля МСП, для которых созданы условия получения поддержки в агентствах по развитию территорий, увеличится в 7,5 раза и достигнет 85 процентов.

Развитость гражданского общества и системы местного самоуправления в регионе будут оценивать по следующим показателям: 50 процентов населения должны участвовать в общественно значимых мероприятиях; 75 процентов муниципальных образований необходимо охватить инициативным бюджетированием; 65 процентов молодёжи должны участвовать в общественных объединениях; 73 муниципалитета должны разработать собственную стратегию развития до 2030 года. 90 процентам свердловчан должны быть доступны услуги МФЦ.