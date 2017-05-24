Сдержанный север

После общения присутствующие окружили главу региона с просьбой сделать селфи. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Глава региона: майские встречи

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы представителей партии «Единая Россия».

23 мая врио главы региона Евгений Куйвашев провёл вторую встречу с партактивом «Единой России» в рамках предварительного голосования по подбору кандидата от партии на губернаторские выборы. На этот раз лидер региона общался, как он сам несколько раз повторил, с фундаментом Свердловской области, имея в виду жителей Северного управленческого округа. Они, в свою очередь, продемонстрировали поистине северную закалку и даже не попытались в ходе общения с врио губернатора решить свои частные вопросы: спрашивали преимущественно о глобальном. Ну и немного поиграли в «Поле чудес».

Северная ментальность

Серов. Дворец культуры железнодорожников. За несколько минут до начала в основном пространстве зала нет свободных мест. Такой же ажиотаж случился и на первой встрече в Первоуральске. По аналогии оставшихся без мест отправляют наблюдать за выступлением главы региона на балкон. Пока рассаживаются, переживают, что не смогут задать вопрос. Организаторы успокаивают, что можно написать записку, указать там свои контакты и передать её на сцену.

В это время руководитель свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев в очередной раз объясняет правила губернаторских праймериз. Говорит, что всего в регионе пройдёт шесть таких встреч, что Евгений Куйвашев должен встретиться как минимум с 1,2 тысячи партийцев. В зале при этом присутствует 210 секретарей. Вместе с теми, кто был в Первоуральске, получается 489. Темп взят неплохой.

Дальше по знакомому сценарию. Секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептийвновь призывает всех присутствующих поддержать основного кандидата, имея в виду Евгения Куйвашева, как на предварительном голосовании 10 июня, так и в ходе основной кампании, и передаёт ему слово.

Видно, что работать с северной публикой сложнее. Если в том же Первоуральске практически после каждого произнесённого тезиса из программы «Пятилетка развития» в зале раздавались громкие аплодисменты, то здесь присутствующие проявляли сдержанность. Такая она — северная ментальность. Первая реакция пошла только, когда Евгений

Куйвашев вновь дошёл до программного пункта, связанного с поддержкой отцовства. Он имеет в виду, что в регионе необходимо активно создавать высокопроизводительные рабочие места и повышать среднюю заработную плату, это станет для отцов гарантией стабильности и укрепит их статус как кормильцев семьи. Аплодисменты.

Уже на вторую встречу с Евгением Куйвашевым многие приходят вместе с детьми. Фото: Алексей Кунилов

Вопросы из зала

В это время в зале уже подняты несколько рук. Опять же, если сравнивать вопросы двух прошедших встреч, то в Серове партактив преимущественно интересовался развитием комплексных программ, касающихся всей области в целом. В Первоуральске же люди не стеснялись просить помощи губернатора для себя.

— Я 27 лет проработала в медицине. У нас сегодня проблема с кадрами. Недостаточно врачей, не хватает сестёр, низкая заработная плата у младшего персонала. Какие меры предусмотрены в вашей программе для решения этих проблем? — поинтересовалась представитель общественной приёмной «ЕР» в Красноуральске.

— Во многом проблема упирается в жильё. Те муниципалитеты, которые успели построить жильё бюджетникам, — там проблема решена. Вопрос привлечения специалистов в малые города — комплексный. Мы учим целевиков, которые должны вернуться после обучения, но они находят предлоги, чтобы остаться в крупном городе. Чтобы это решить, нам нужно реализовать «Пятилетку развития», — стал объяснять Евгений Куйвашев. — Муниципалитеты также должны позаботиться о городском комфорте, чтобы специалистам хотелось вернуться.

Следом губернатору адресовали ещё несколько долгоиграющих вопросов. Первый касался второго этапа переселения из ветхого и аварийного жилья, второй — развития моногородов.

— Согласно указу, мы должны переселить 18 тысяч жителей. Уже в новые дома заехали 13 тысяч. Отставание от графика, честно скажу, наверное, будет в двух муниципалитетах, — отметил Куйвашев. — Недавно на Госсовете мы обсуждали продолжение программы. Оно будет, но её критерии подготовят чуть позже.

Что касается моногородов, то лидер региона привёл в пример Краснотурьинск, который недавно получил статус территории опережающего развития. Бизнесу это даёт некоторые налоговые послабления. В городе также создаётся бизнес-инкубатор, строится технопарк, у которого уже есть первые резиденты.

— Опыт Краснотурьинска будет транслироваться на все моногорода. Я буду лично курировать их развитие, — подчеркнул Куйвашев.

Ещё один наболевший вопрос для жителей северных муниципалитетов — отсутствие единой системы начисления платежей за коммунальные услуги управляющих компаний. Это приводит к появлению двойных квитанций. Евгений Куйвашев сообщил, что теми компаниями, которых граждане подозревают в недобросовестности, занимаются правоохранительные органы, и уже летом ситуация должна разрешиться.

Лишь сосьвинские единороссы отошли от глобальных тем и поинтересовались, когда уже смогут смотреть цифровое телевидение.

— У нас область большая! Хотим получать подробную информацию, где, что происходит. Когда у нас в Сосьве будет цифровое телевидение?

— В начале следующего года, — тут же ответил глава региона. — В вашем районе строятся две вышки. Одна будет сдана совсем скоро, вторая — осенью. Несколько месяцев уйдёт на настройку сигнала.

Несколько раз свердловские северяне дали Евгению Куйвашеву почувствовать себя в роли Леонида Якубовича.

— В ближайшее время город Качканар отпразднует юбилей — 60 лет. Евгений Владимирович, я хочу, чтобы вы выпили за наш город, — заявил лидер качканарского отделения «ЕР» и вручил главе региона и Виктору Шептию по цветной коробке. Правда, глава свердловских единороссов тут же заявил, что это всего лишь чай. Ещё один, как он выразился, лечебный подарок Евгению Куйвашеву вручил карпинский предприниматель.

Традиционно в завершение встречи депутат Законодательного собрания региона, экс-глава Серова Владимир Анисимоввручил Евгению Куйвашеву папку с наказами избирателей.

Очередная — третья по счёту встреча — прошла в среду в Нижнем Тагиле. Подробности читайте в завтрашнем номере «ОГ».