«ЕР» поможет партиям пройти муниципальный фильтр

По словам секретаря свердловского регионального отделения партии Виктора Шептия (слева), «ЕР» будет вести цивилизованный диалог с другими партиями. Фото: Алексей Кунилов

Проблему конкуренции на выборах обсудили в пятницу на заседании свердловского областного депутатского совета «Единой России», где присутствовали члены Заксобрания региона, руководители фракций партии в местных думах и представители администрации губернатора.

По словам директора департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антона Третьякова, так как остальные партии не смогут пройти муниципальный фильтр своими силами, он превратится в муниципальный «домкрат» или «насос». Единороссы помогут кандидатам от парламентских партий (ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»), а также от одной-двух непарламентских партий не только левого, но и правого фланга, что связано с особенностями политического ландшафта региона. Другого выхода у единороссов нет — им нужно обеспечить конкуренцию на выборах.

— Поэтому мы предлагаем не рассматривать процесс сбора подписей в поддержку кандидатов в губернаторы как партийное мероприятие. Также подпись в поддержку кандидата в губернаторы, выдвинутого другой политической партией, не накладывает на депутата никаких обязательств по участию в дальнейшей политической судьбе кандидата. Мы не то что поддерживаем оппонентов, мы настолько уверены в нашем кандидате, что не возражаем, чтобы кто-то поучаствовал с ним в избирательной кампании, — сказал Антон Третьяков.

Сбор подписей будет организован не раньше 13 июня — до этого будет проходить выдвижение кандидатов от разных партий, предположительно в одно и то же время. Сдаваться подписи будут не раньше 16 июля и не позднее 26 июля. Сначала избирательная комиссия проверит все представленные подписи, а потом проведёт регистрацию кандидата, в зачёт пойдёт подпись, поставленная раньше не только по дате, но и по времени. Это не даст поставить одну подпись за нескольких кандидатов.