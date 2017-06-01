Избирательный кодекс претерпел изменения

Валерий Чайников объяснил, что изменения в Избирательном кодексе связаны с необходимостью учитывать опыт прошедших избирательных кампаний. Фото: областной департамент информполитики

Те, кто следит за новациями в избирательном процессе, наверняка знают о готовящихся сейчас поправках в федеральное законодательство, которые касаются главным образом отмены открепительных удостоверений и предоставления избирателю права голосовать по месту нахождения. Поправки эти в самое ближайшее время обретут законную силу, а выборы в единый день голосования 2017 года пройдут уже по обновлённым правилам. В Избирательном кодексе Свердловской области тоже есть некоторые изменения. Подробнее об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий ЧАЙНИКОВ.

— Валерий Аркадиевич, чем было обусловлено внесение изменений в ранее действующую редакцию Избирательного кодекса Свердловской области?

— Время не стоит на месте, и каждые новые выборы преподносят большие и малые открытия, которые дают нам основания, что называется, сверить курс. С учётом опыта прошедших избирательных кампаний в нашей области и в других регионах России, а также в рамках реализации предложений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области и был разработан законопроект о внесении ряда поправок в Избирательный кодекс Свердловской области.

— Насколько принципиальны принятые изменения?

— Поправок, кардинально меняющих суть регионального законодательства о выборах и референдумах, нет. А вот из основных положений, характеризующих обновлённую редакцию Избирательного кодекса, стоит отметить несколько.

Конкретизированы сроки формирования участковых и окружных избирательных комиссий. В частности, теперь Избирательная комиссия Свердловской области должна опубликовать в «Областной газете» информацию о сроке предоставления кандидатур для назначения членов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской области не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Аналогичный 15-дневный порядок будет действовать и в отношении формирования окружных избиркомов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований: именно в эти временные рамки вышестоящая избирательная комиссия должна опубликовать в газете, выходящей в муниципалитете, информацию о сроке представления кандидатур для назначения членов соответствующей окружной избирательной комиссии.

В рамках продолжения масштабной работы на создание атмосферы максимальной степени доверия избирателей и общественности к итогам голосования в Избирательном кодексе теперь установлен конкретный срок передачи протоколов об итогах голосования избирательными нижестоящими комиссиями в избирательную комиссию, определяющую результаты выборов. В соответствии с изменёнными нормами первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах, а также первый экземпляр сводной таблицы об итогах голосования после их подписания вместе с приобщёнными протоколами участковых комиссий незамедлительно направляются в избирательную комиссию, определяющую результаты выборов, и — что самое важное — возврату в территориальный избирком не подлежат.

— Какие из поправок к Избирательному кодексу наиболее актуальны в свете предстоящих выборов губернатора Свердловской области?

— Их тоже немало. Так, конкретизированы сроки представления документов для регистрации кандидатами на должность губернатора Свердловской области. Такие документы должны быть представлены в Облизбирком не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.

Достаточно подробно теперь прописаны сроки проведения повторного голосования на выборах губернатора Свердловской области — в случае, если ни один из зарегистрированных кандидатов не наберёт более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное голосование — или его ещё иногда называют вторым туром — проводится через 14 дней со дня голосования на общих выборах губернатора Свердловской области. Решение о проведении повторного голосования публикуется в «Областной газете» не позднее чем через два дня со дня его принятия Избирательной комиссией Свердловской области.

— Валерий Аркадиевич, а после вступления в силу ряда принципиальных поправок в федеральное законодательство о выборах стоит ожидать новой серии изменений Избирательного кодекса Свердловской области?

— Такой вариант развития событий вполне возможен. Но это — прерогатива действий нашей региональной представительной власти: депутатов Законодательного собрания Свердловской области.