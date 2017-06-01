Екатеринбург поддержал Евгения Куйвашева

После окончания встречи с партийцами вопросы к Евгению Куйвашеву не закончились. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбурге прошла шестая — последняя по счёту — встреча Евгения Куйвашева с партийным активом «Единой России» в рамках праймериз по выборам губернатора области. Официальное выдвижение кандидата от партии состоится 10 июня на региональной партконференции. Однако по проведённым встречам с руководителями местных отделений видно, что свердловчане из разных управленческих округов проявляют интерес к «Пятилетке развития» и оказывают нынешнему главе региона доверие, в том числе в Екатеринбурге.

Главная проблема — транспорт

На встречу в Екатеринбурге пришли 385 секретарей первичных отделений Екатеринбурга и сторонники партии. Перед тем как состоялся диалог с аудиторией, кандидаты — Виктор Шептий и Евгений Куйвашев — выступили с вступительным словом. В рамках своей речи Евгений Куйвашев в очередной раз представил программу «Пятилетка развития», только в отличие от предыдущих пяти раз сделал акцент на то, как изменится в ближайшие пять лет Екатеринбург.

В ДК Урал, где проходила встреча с партийцами, Евгений Куйвашев приехал в компании своего "оппонента" Виктора Шептия, первого вице-губернатора Владимира Тунгусова и своего заместителя Александра Высокинского. Фото: Алексей Кунилов

Например, глава региона предложил придать Академическому району Екатеринбурга статус самостоятельного городского района, где уже сейчас проживают более ста тысяч человек. Пояснил, что в уральской столице будут построены несколько новых школ. Рассказал о трамвайных линиях, которые появятся в ближайшие годы — одна соединит Юго-Западный и Академический районы, другая — Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

— Как и у любого мегаполиса, одна из главных проблем Екатеринбурга — транспортная. И транспортная система города, и парк муниципального транспорта нуждаются в серьёзном реформировании и обновлении. Моя принципиальная позиция: во-первых, здесь необходим системный подход, а во-вторых, и это главное — всё реформирование должно идти с учётом интересов жителей города, — отметил Евгений Куйвашев.

Большую часть вопросов партийцы адресовали "основному кандидату" Евгению Куйвашеву. Виктор Шептий ответил всего на несколько вопросов. Фото: Алексей Кунилов

Затем в течение часа Евгению Куйвашеву предстояло ответить более чем на десяток вопросов. В основном — серьёзных: о поддержке чернобыльцев, необходимости сделать более прозрачной работу Фонда капремонта, о запуске проекта партийцев Орджоникидзевского района «Безопасный Интернет — детям», который позволит уберечь подрастающее поколение от влияния так называемых «групп смерти». Но были и такие реплики из зала, которые вызвали недоумение врио губернатора области.

— Славяне — самый успешный народ в вопросе государственного строительства, как вы собираетесь их поддерживать? — поинтересовался единоросс Дмитрий Путилов.

— Кто вам написал этот вопрос? — удивился Евгений Куйвашев, а затем признался, что таких вопросов ему ещё не задавали:

— В годы Второй мировой войны с фашизмом боролись все народы — а сейчас вы предлагаете мне замкнуться на славянах? Мы многонациональный народ, и пока я буду жив, вне зависимости от того, какие должности я буду занимать, буду стараться в равной мере поддерживать все народы.

«Ответственный партиец»

По истечении часа, отведённого регламентом на мероприятие, на сцену поднялся секретарь Железнодорожного местного отделения партии «Единая Россия» в Екатеринбурге Сергей Колесников и вручил основному кандидату — Евгению Куйвашеву — наказы избирателей всех районных отделений партии.

— Когда мы с секретарями местных отделений готовились к встрече в рамках праймериз, подумали, что не все участники встречи смогут задать свои вопросы в режиме «онлайн». Поэтому мы подготовили наказы — проблемы, требующие вмешательства главы региона, которые районные отделения держат на своём контроле в рамках реализации национальных проектов. Мы поддерживаем Евгения Владимировича, и все направления в программе «Пятилетка развития», а также готовы её дополнять, — рассказал «ОГ» Сергей Колесников. — Решили, что вручать наказы буду я как руководитель местного отделения, где на учёте стоит наш кандидат. Тем более, что Евгений Владимирович — ответственный партиец: как только он получил екатеринбургскую прописку, он пригласил нас с Виктором Анатольевичем Шептием и написал заявление о постановке на учёт. Он соблюдает все уставные нормы партии и участвует в её проектах в рамках деятельности по основному месту работы.

Вопросы, которые не успели задать участники встречи, опускали в специальный ящик. Организаторы пообещали, что на все вопросы будут даны ответы. Фото: Алексей Кунилов

Видя, что у зала ещё остались вопросы, Евгений Куйвашев предложил задать их ему лично и спустился со сцены. Вокруг образовалась толпа из нескольких десятков человек, потому партийцев пришлось перевести в одно из соседних помещений. Когда стало понятно, что несколько человек в прямом смысле «прилипли» к главе регионе с вопросами — модерировать ситуацию вызвался не так давно возглавивший отдел агитационно-пропагандистской работы в региональном отделении «ЕР» Евгений Енин.

Реновации не предвидится

Среди дополнительных вопросов были и замечания, и предложения, и жалобы, и просьбы. Екатеринбуржец Александр Гусев обратил внимание главы региона на высокий процент заражённых СПИДом и неутешительную статистику по производственному травматизму. От представителя одного из отделений Верх-Исетского района поступило предложение к 75-летию Победы присвоить части городских школ имена героев Великой Отечественной войны. А Лариса Ладушкина, которая заявила, что именно ей принадлежат идеи по созданию штаб-квартир ШОС и БРИКС в Екатеринбурге, пожаловалась, что её ни разу не привлекли к обсуждению этих вопросов.

В конце встречи Евгению Куйвашеву вручили наказы от семи районных отделений «Единой России». Фото: Алексей Кунилов

Представитель завода «Уралтрансмаш» попросил главу региона помочь загрузить предприятие заказами. Евгений Куйвашев отметил, что сейчас «Уралтрансмаш», как и подобные предприятия в Твери и Усть-Катаве, делают трамваи, которые пока не соответствуют современным требованиям и «ими трамвайный парк Екатеринбурга не обновить».

— Съездите в Европу, посмотрите, какого качества трамваи там. На трамвайной ветке от Екатеринбурга до Верхней Пышмы мы хотим пустить современные трамваи: если предприятие освоит современные технологии и подключится к наполнению трамвайного парка — будем только рады, — отметил Евгений Куйвашев.

На вопрос о судьбе выставки вооружения Russia Arms Expo глава региона ответил, что теперь она будет проводиться каждый год, и сейчас рассматривается возможность сделать так, чтобы на танках смогли прокатиться все желающие туристы. А на вопрос, предвидится ли в Екатеринбурге реновация, Евгений Куйвашев заявил, что сносить в уральской столице будут только ветхие и аварийные дома, а добротные пятиэтажки не тронут.

После ответов на все вопросы екатеринбуржцев глава региона отметил, что по итогам встреч министерствам было дано более 50 поручений. И добавил: «Поэтому о садовом участке летом им следует забыть — придётся поработать».