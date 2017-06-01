Путин назвал причины русофобии и предупредил о новом этапе гонки вооружений

Журналисты, которые задавали вопросы Владимиру Путину, оказались, как и он, поклонниками восточных боевых искусств, поэтому президент предложил встретиться на татами. Фото: Сергей Савостьянов (официальное фотохост-агентство ПМЭФ-2017)

На «полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 1 по 3 июня, Президент России Владимир Путин встретился с десятком руководителей международных информационных агентств из США, ФРГ, Китая, Индии, Италии, Испании, Турции, Японии и Швеции. Общение в таком формате проходит уже четвёртый год подряд.

Причины русофобии

Главной темой вопросов стали международные отношения. Журналистов России на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, который спросил президента «долго ли будет продолжаться несправедливая атака на Россию, и что нужно сделать, чтобы прекратить политическую русофобию»?

— Причины русофобии очевидны — утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, — ответил Владимир Путин.

По его словам, сейчас группы стран предпринимают попытки сдерживать Россию в борьбе за свои законные интересы, в том числе с помощью экономического давления. И нулевой эффект этих действий вызывает раздражение и стремление обострить ситуацию.

— Надеюсь, что это будет небесконечно. Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Осознание уже приходит, и, надеюсь, тенденция сохранится, — заключил Владимир Путин.

У России нет предпочтений: Меркель или Шульц

В ответ на вопрос генерального директора новостного агентства Германии ДПА о том, с кем Россия может достичь большего прогресса в отношениях — нынешним канцлером Ангелой Меркель или с Мартином Шульцем, который официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ, — Владимир Путин прорекламировал ямальское месторождение газа.

— Мы с Ангелой Меркель давно знакомы и работаем, у нас есть разногласия и точки соприкосновения по вопросам экономического взаимодействия и международной политики. Господина Шульца я практически не знаю, но он опытный человек. Нам, российской команде, всё равно, с кем работать. Главное, чтобы люди были настроены на конструктивное взаимодействие, — сказал Владимир Путин.

По его словам, от успешности кооперации двух стран зависят сотни тысяч рабочих мест в Германии и России. Владимир Путин напомнил, что Германия отказалась от развития атомной энергетики и заявил о готовности России поставлять ФРГ «дешёвый и экологичный» газ.

— Только что Газпром доложил, что на полуострове Ямал открыли дополнительный ресурс — запасы газа возросли в два раза. В перспективе — это долгосрочная поставка, обеспечивающая конкурентоспособность всей германской экономики, — сказал президент.

Владимир Путин по просьбе немецкого журналиста также высказался по поводу возможности российских хакеров влиять на избирательный процесс в Германии.

— Хакеры могут вылезти откуда угодно — из любой страны мира. Это общий фон межгосударственных отношений. На государственном уровне мы этим не занимаемся и стараемся бороться с хакерскими атаками внутри страны. Но никакие хакеры не смогут повлиять на избирательную кампанию ни в одной стране мира, — отметил президент.

Новый этап гонки вооружений?

Представитель «Киодо Ньюс» из Японии задал вопрос о перспективах решения ракетно-ядерной проблемы в Северной Корее и о возможности демилитаризации Южнокурильских островов. По словам журналиста, с одной стороны, японцев беспокоят военные приготовления России в этом регионе, а с другой стороны, для нашей страны существует угроза, что в случае заключения мирного договора между Россией и Японией и передачи двух островов последней, там могут разместиться американские войска.

— Наращивание наших военных потенциалов на Дальнем Востоке и Южнокурильских островах — не инициатива России. Так же, как и в другой части света — в Европе — базы НАТО подвигаются к нашим границам, военные контингенты увеличиваются, и мы не будем смотреть на это безвольно, — сказал Владимир Путин. — Создаются элементы системы противоракетной обороны (ПРО) — это разрушает стратегический баланс в мире. И вы молчите об этом. Нас никто не слушает. Мы думаем, как ответить на эти вызовы. Раньше всё время ссылались на Иран, но теперь с Ираном подписан договор, а строительство системы ПРО продолжается. Против кого? Ситуация усугубляется, это подталкивает гонку вооружений.

По мнению Путина, сейчас США при объяснении своих действий ссылаются на угрозу Северной Кореи, но дело не в ней — если эта проблема разрешится, то для строительства системы ПРО найдётся другой предлог. Демилитаризация Курильских островов возможна, но нужно думать над снижением напряжённости в регионе в целом.