Каждая подпись в поддержку кандидата в губернаторы обойдётся в тысячу рублей

Подписи в поддержку кандидатов в избирательную комиссию должны быть поданы с 16 по 26 июля. Фото: Алексей Кунилов

Нотариусы Свердловской области установили тариф за заверение подписи в поддержку кандидата в губернаторы на грядущих выборах. В среднем заверить подпись муниципального депутата можно будет за 1083 рубля, однако в зависимости от территории назначенная сумма может незначительно меняться. Подписи глав муниципалитетов, избранных на всенародных выборах, будут заверять бесплатно в качестве исключения — таких мэров, в связи с переходом на «пятую модель» выборов главы, осталось совсем немного.

Как заявил председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников во время консультации для представителей региональных отделений политических партий, заверение подписи — это обязательная процедура. Подтвердить подлинность подписи имеет право любой нотариус, который работает на территории Свердловской области. В сумму обозначенных выше 1083 рублей входит оплата государственной пошлины (она жёстко фиксирована — 100 рублей за работу без выезда), а также услуг правового и технического характера (в частности, изготовления документов). Таксу за второй компонент каждый нотариус назначает самостоятельно.

— Работа по заверению подписей должна оплачиваться с избирательного счёта кандидата в депутаты. После того как необходимое количество голосов в поддержку кандидата будет собрано и заверено, в избирком необходимо будет представить документы о том, что эти расходы возмещены именно с избирательного счёта, — отметил Валерий Чайников. — Подписи в поддержку кандидатов в избирательную комиссию будут подаваться с 16 по 26 июля. В течение 10 дней мы должны их сверить, потому что депутаты и главы могут поддержать только одного кандидата. Если обнаружится две подписи одного человека за разных кандидатов — будет засчитана та, которая была поставлена раньше.

Председатель облизбиркома Валерий Чайников отметил, что расходы по заверению подписей могут быть возмещены только с избирательного счёта кандидата. Фото: Александр Исаков

Ожидается, что о старте выборов губернатора Свердловской области будет объявлено 6 июня на заседании свердловского Законодательного собрания, решение о назначении выборов должно быть опубликовано в течение пяти дней. Начиная со дня, следующего за днём опубликования решения, будет происходить выдвижение кандидатов. После того как кандидат получит справку, подтверждающую его выдвижение, и откроет избирательный счёт, можно начинать сбор подписей.

Напомним, для прохождения «муниципального фильтра» желающим принять участие в выборах необходимо собрать подписи 7,9 процента от общего числа местных депутатов, представляющих не менее 55 муниципалитетов региона. В абсолютном выражении кандидатам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 подписей. По информации облизбиркома, в регионе насчитывается 1 478 депутатов, подавляющее большинство из них — члены и сторонники партии «Единая Россия». Однако, как заявил на встрече партийного актива «Единой России» в рамках праймериз по выборам губернатора в Первоуральске секретарь реготделения партии Виктор Шептий, шанс пройти «муниципальный фильтр» у представителей других партий есть.

— Действительно, мы можем всех депутатов замкнуть на нашего кандидата, и никто больше не выдвинется. Но исходя из того, что у парламентских партий есть «ядерный» электорат, было бы неправильно заниматься их исключением из кампании. Думаю, нашим муниципальным коллегам будет предложено поддержать кандидатов от других партий. Но прежде мы должны установить контакт с кандидатами из других партий и всё обсудить, — отметил Виктор Шептий.