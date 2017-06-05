Прямая линия с Владимиром Путиным: задай Президенту свой вопрос

Фото: kremlin.ru

Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 15 июня в 12:00 по московскому времени. Она будет транслироваться в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», сообщает пресс-служба Кремля.

Задать вопрос можно, позвонив по телефону или отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0–40–40 с телефонов российских операторов связи (на русском языке, объёмом не более 70 знаков). Принимать звонки из России будет Единый центр обработки сообщений по номеру 8–800–200-40–40, из-за границы позвонить в центр можно по телефонам +7–499–550-40–40, +7–495–539-40–40.

Обращения принимаются также в социальных сетях «ВКонтакте» (группа vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (группа ok.ru/moskvaputinu). В этом году через соцсети можно отправить видеоролик с вопросом. Организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» станет возможно через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live», которые доступны в магазинах AppStore и GooglePlay. Отправить свой вопрос можно и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира. 15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Отметим, прямая линия 2017 года станет пятнадцатой для Владимира Путина.